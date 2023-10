GI-LAB VDA: La sostenibilità all'interno della Governance ambientale, sociale e aziendale

In un contesto in continuo fermento, caratterizzato da cambiamenti e obiettivi chiave, sia per le imprese che per la società in cui viviamo, nasce la prima edizione del format GI-Lab VdA - Giovani Imprenditori Lab VdA, un momento privilegiato di incontro dedicato a imprenditori e aspiranti tali, manager e studenti per discutere di sfide attuali, opportunità, buone pratiche e di soluzioni innovative. Il fil rouge è l’approccio ESG (Environmental, Social, Governance), un insieme specifico di criteri quali l'impegno ambientale, il rispetto dei valori aziendali e la conformità normativa e trasparenza aziendale.

L’iniziativa, organizzata dai Gruppi Giovani Imprenditori di Confindustria Valle d’Aosta, Confcommercio VdA, Coldiretti e ADAVA, con il sostegno e la collaborazione di BCC Valdostana (main sponsor), ImprontaZero (media partner) e RINA SpA (partner tecnico), sarà protagonista il 15 novembre 2023, alle ore 15.00, presso la sede dell’azienda Les Crêtes di Aymavilles. Questa nuova occasione di confronto e riflessione, nata dalla sinergia tra le principali associazioni giovanili di categoria del contesto valdostano, metterà al centro tematiche di attualità e spunti legati ai temi dell’innovazione, della sostenibilità, dello sviluppo di nuovi processi produttivi e aziendali, attraverso le testimonianze di giovani imprese locali che, attraverso le proprie storie, testimonieranno la vivacità del tessuto imprenditoriale made in VdA.

La tavola rotonda dal titolo “La sostenibilità dell’idea imprenditoriale”, moderata dal giornalista Andrea Sicco, direttore responsabile di “ImprontaZero - Il periodico della sostenibilità”, sarà arricchita dagli interventi di Luigi Bottos, Head of ESG Certification presso RINA, azienda multinazionale che attualmente opera in molteplici settori (energia e mobilità, navigazione, certificazione, immobiliare e infrastrutture, industriale), che interverrà sui temi ESG e sostenibilità aziendale e di Daniele Barbone, Direttore Generale e fondatore di BPSEC srl, gruppo di società specializzate in servizi evoluti per l’ambiente, la sicurezza dei prodotti e dei cicli produttivi.

In questo contesto sarà poi consegnato il “GI-Lab Premio Idea” che, in questa edizione dell’evento, premierà l’azienda locale che attraverso la propria attività si è maggiormente distinta nell’approccio sostenibile attraverso nuove visioni.

La giornata è a numero chiuso, con una disponibilità massima di 55 posti. Per informazioni: gilab.premioidea@gmail.com Per prenotazioni: modulo di iscrizione all’evento a questo link: https://forms.gle/u6gkAdCkVSbAAwZq6

IL CONCORSO GI-LAB PREMIO IDEA

Nasce “GI-Lab Premio Idea”, il concorso organizzato dai Gruppi Giovani Imprenditori di Confindustria Valle d’Aosta, Confcommercio VdA, Coldiretti e ADAVA, con il sostegno e la collaborazione di BCC Valdostana, per valorizzare e premiare i progetti di aziende valdostane impegnate nello sviluppo innovativo della cultura d’impresa, attraverso ingredienti quali la creatività, l’originalità e tecnologia progettuale per lo sviluppo e la crescita della propria azienda. Nell’edizione di quest’anno, il concorso si rivolge agli imprenditori valdostani, singoli o associati che siano iscritti ad un’associazione di categoria organizzatrici e che abbiano sviluppato all’interno del proprio percorso imprenditoriale un’idea innovativa in ambito Green e sostenibilità.

MODALITÀ DI ADESIONE

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, attraverso la compilazione del Modulo di Adesione tramite Google e la realizzazione di un breve video (max 1 minuti e mezzo) di autopresentazione che racconti il progetto e gli elementi innovativi.

Il video, in formato .mov, mp4 o nei principali formati video compatibili, va inviato al seguente indirizzo mail: gilab.premioidea@gmail.com

L’organizzazione del concorso provvederà al monitoraggio delle domande di partecipazione che siano compilate correttamente e in maniera corretta.

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

Verrà costituita un’unica Giuria specializzata, composta da cinque esperti, che avrà il compito di identificare il vincitore del concorso. La Giuria è composta da un membro per ogni associazione di categoria (Coldiretti, Confcommercio, Confindustria, Adava) e il presidente di giuria che sarà un delegato della BCC Valdostana. Ciascuna delle candidature sarà valutata mediante un punteggio finale ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati, in una scala da 1 a 10, dai componenti della Giuria, le cui valutazioni saranno insindacabili. In caso di parità, la decisione sarà presa a maggioranza dei membri della Giuria.

TEMPISTICA

Le domande di partecipazione potranno essere inviate a partire dal 01/10/2023 fino al 03/11/2023.

PREMIAZIONE

La premiazione dei vincitori avverrà il 15 novembre 2023 nell’ambito della prima edizione di GI-Lab VdA - Giovani Imprenditori Lab VdA, tavola rotonda e momento di riflessione e incontro dedicato a imprenditori, manager, studenti o aspiranti imprenditori.