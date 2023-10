Almanach de mardi 3 octobre saint Gérard siante Candide

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 2 – giovedì 5 ottobre

Pellegrinaggio diocesano ad Assisi in onore di San Francesco

in occasione dell’offerta dell’olio da parte della Valle d’Aosta

Sabato 7 ottobre

Chiesa parrocchiale di Pollein – ore 15.00

Santa Messa di avvio dell’unità parrocchiale di Charvensod e Pollein

Chiesa parrocchiale di La Thuile – ore 18.30

S. Cresime per le parrocchie di Pré-Saint-Didier e La Thuile

Domenica 8 ottobre

Chiesa parrocchiale di Donnas – ore 10.30

Santa Messa di avvio dell’unità parrocchiale di Donnas, Perloz, Pont-Saint-Martin e Vert

Cattedrale – ore 15.00

S. Cresime per le parrocchie di Chesallet e Sarre

Mercoledì 11 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze

LE MESSAGER RICORDA saint Gérard siante Candide

La Chiesa celebra San Gerardo di Brogne Abate

Nobile del Lomacensis, Gerardo, ancora giovanissimo, era stato preso da un grande ideale religioso. Dopo un'iniziazione alla vita monastica a Saint-Denis, presso Parigi, aveva fondato nelle proprie terre un'abbazia benedettina. Uomo virtuoso e monaco esemplare, conosciutissimo dalle famiglie potenti delle regioni vicine al suo monastero, attirò prestissimo l'attenzione dei principi, specialmente di Gisleberto di Lotaringia e di Arnaldo di Fiandra che lo chiamarono per risollevare i loro monasteri decaduti. Apostolo infaticabile, Gerardo percorse per venticinque anni la Lotaringia e la Fiandra riformando una dozzina di abbazie. Morí a Brogne nel 959. Il culto a Gerardo risale al 1131 e Brogne, oggi Saint-Gérard, divenne rapidamente un luogo di pellegrinaggio. La festa del santo è celebrata nelle diocesi di Namur, Gand e Liegi. Reliquie, considerate come autentiche, si conservano a Saint-Gérard (casa parrocchiale e convento dei Padri Assunzionisti), a Maredsous (abbazia), Aubange (casa parrocchiale) e Gand (chiesa di Notre-Dame).

Il sole sorge alle ore 7,28 e tramonta alle ore 19,11

“La politica è più nobile dell’apparire, del marketing, di varie forme di maquillage mediatico; il buon politico dovrebbe assumere come suo primo impegno quello di eliminare effettivamente la fame”. (Papa Francesco)”.