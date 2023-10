Aperte le candidature per il 27° Gran Paradiso Film Festival

La macchina organizzativa del Gran Paradiso Film Festival non si ferma: archiviata la 26esima edizione del festival internazionale di cinema naturalistico con grandi numeri in termini di pubblico on site e online, si lavora già alla prossima kermesse, in programma dal 22 al 27 luglio 2024 nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Lo spirito rimane lo stesso: contribuire a far conoscere la straordinarietà della natura nel mondo, combinando le immagini dei film in concorso con stimoli e spunti di riflessione capaci di veicolare un messaggio di attenzione per la natura e l’ambiente.

Con il mese di settembre si sono ufficialmente aperte le iscrizioni al 27° Concorso Internazionale di film dedicati alla natura e alle tematiche ambientali. La candidatura è gratuita e aperta a tutti coloro che abbiano prodotto dopo il 1 gennaio 2021 un lungometraggio o un cortometraggio - nel secondo caso un documentario o film di finzione o di animazione della durata massima di 20 minuti - sul tema della natura.

Ogni regista può presentare fino a due opere che non siano mai state selezionate in edizioni precedenti e concorrere all’assegnazione di vari premi, tra cui i principali sono i seguenti:

Concorso Internazionale – Lungometraggi

Stambecco d’Oro, valore 3.000€

Stambecco d’Oro Junior, valore 500€

Concorso Internazionale – CortoNatura

Premio CortoNatura, valore 2.000€

Concorso Internazionale – GPFF ONLINE

Premio GPFF online, valore 1.500€

La scheda di iscrizione e i materiali da allegare devono pervenire all’organizzazione entro e non oltre il 29 febbraio 2024.

Requisiti e modalità di partecipazione sono dettagliati nel regolamento, consultabile sul sito del festival: https://www.gpff.it/call-for-entries-2024/

Oltre che dalla giuria tecnica - composta da professionisti dell’immagine, da cineasti di film animalier e da personalità autorevoli del mondo delle scienze, della cultura e della natura - a votare i titoli in concorso sarà la giuria del pubblico. Sono infatti gli spettatori ad assegnare lo Stambecco d’Oro: partecipando alle proiezioni gratuite, è possibile dare il proprio giudizio tramite l’apposita scheda di votazione. Il premio Stambecco d’Oro Junior viene assegnato dai più piccoli, mentre il GPFF Online Award è conferito dalla giuria online che, una volta registrata, potrà visionare e votare i film in differita dal proprio dispositivo attraverso un portale streaming dedicato. Il Gran Paradiso Film Festival conferma la sua vocazione internazionale, inclusiva e digitale.