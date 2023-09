Approvato gli indirizzi e gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2024

La Giunta regionale, nella seduta di lunedì 29 settembre, ha approvato gli indirizzi e gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi del Servizio Sanitario Regionale e ha assegnato all’Azienda USL della Valle d’Aosta il finanziamento regionale per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nelle aree prevenzione, distrettuale ed ospedaliera, per l’anno 2024.

“Continuiamo a garantire i Livelli essenziali di assistenza per le necessità sanitarie che finanziamo per circa 270 milioni di euro, con 6 milioni 650 mila euro annuali destinati ad investimenti -sottolinea l’Assessore Carlo Marzi- e approviamo questo atto entro i termini previsti, consentendo così all’azienda USL di adottare a breve il Bilancio Preventivo Economico 2024 e operare sin da subito secondo gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti per i risultati da conseguire. Gli obiettivi che abbiamo indicato e condiviso con l’azienda USL sono volti alla messa a terra dei contenuti del Piano della Salute e benessere sociale approvato in Consiglio e della nuova organizzazione territoriale, con una maggiore integrazione tra l’ambito sanitario e quello sociale”.

Il finanziamento regionale per la spesa sanitaria di parte corrente, assegnato all’Azienda USL, è stato determinato da leggi regionali e ammonta ad euro 294 milioni 335 mila 700,94. Per quanto riguarda la spesa investimenti in ambito sanitario, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha sempre garantito una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la sostenibilità economico-finanziaria complessiva. Tale finanziamento è determinato da leggi regionali in euro 6.650.000 per ciascuno anno.

La DGR degli indirizzi e degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi del SSR è propedeutica all’approvazione, da parte dell’Azienda USL, del Bilancio Preventivo Economico Annuale e del piano triennale degli investimenti, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 118/2011.

Gli indirizzi e gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi del SSR discendono dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale, nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli di pareggio di bilancio, e riguardano i risultati che la Regione intende conseguire, per il tramite dell’Azienda USL, attraverso le azioni, i progetti e le attività da realizzare.

Gli obiettivi operativi gestionali indicati sono: