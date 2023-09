Il progetto Skialp@Gran San Bernardo ha raggiunto il 95 per cento di spesa

L’Evento Finale del Programma Interreg Italia-Svizzera 2014-2020 relativo al periodo 2014–2020, organizzato dall’Autorità di Gestione e dalle Amministrazioni partner, si è svolto mercoledì 27 settembre a Palazzo Lombardia, a Milano: l’appuntamento ha permesso a tutti i beneficiari dei progetti portati a termine di incontrarsi per condividere i risultati raggiunti e le buone pratiche sviluppate nel corso della programmazione.

A illustrare Skialp@Gran San Bernardo Scialpinismo nelle Valle del Gran San Bernardo, finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera, è stato il Sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses Alberto Ciabattoni.

“Alla fine della programmazione – spiega il Sindaco Ciabattoni – il nostro progetto è riuscito ad avere una capacità di spesa che ha raggiunto il 95 per cento, su un totale di 640 mila euro. Se siamo arrivati a ottenere un risultato tanto importante lo dobbiamo a chi ha avuto l’idea di partire: per questo motivo ringrazio l’ex Sindaco Corrado Jordan, oggi Consigliere regionale, che insieme ad altri collaboratori del Comune ha avuto la capacità di mettere in piedi questo progetto che abbiamo preso in carico al momento del cambio di amministrazione cercando di lavorare al meglio e di completarlo nonostante tutte le difficoltà create dalla pandemia. Un doveroso ringraziamento va anche indirizzato agli uffici e ai collaboratori per il prezioso lavoro svolto”.

“Skialp@Gran San Bernardo – aggiunge Ciabattoni – ha portato ottimi risultati sul territorio, con un incremento di scialpinisti nelle nostre valli sia nei giorni feriali, sia nei weekend. Adesso l’obiettivo è di dare seguito al progetto, provando a ottenere il finanziamento nell’ambito della programmazione 2021-2027 mettendo in campo anche nuove idee, maturate grazie all’esperienza di questi anni”.

Nel corso del 2023, Skialp@Gran San Bernardo è riuscito a ottenere anche due finanziamenti di capitalizzazione sulla vecchia programmazione, per un totale di 200 mila euro che saranno utilizzati per promuovere la sicurezza legata alla pratica dello scialpinismo, con l’organizzazione di appositi corsi, e per la promozione del progetto e della vallata del Gran San Bernardo