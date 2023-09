Frosinone-Fiorentina 1-1 e Monza-Bologna 0-0

(Adnkronos) - Frosinone e Fiorentina pareggiano 1-1 in un match della sesta giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Benito Stirpe' della città ciociara. Al vantaggio degli ospiti con Gonzalez al 19', replica Soulé al 70'. In classifica i viola sono al 5° posto con 11 punti insieme a Lecce e Napoli, mentre i gialloazzurri sono ottavi insieme al Sassuolo a quota 9.

Finisce sullo 0-0 invece il match tra Monza e Bologna valido per la sesta giornata di Serie A e disputato all'U-Power Stadium della città brianzola. Gli ospiti chiudono la partita in dieci uomini per l'espulsione di Saelemaekers all'87' per doppia ammonizione. I rossoblù salgono a quota 7 in classifica e sono in undicesima posizione insieme al Verona e alla Lazio, mentre i biancorossi sono quattordicesimi con un punto in meno.