MONTAGNA VDA: LAGO MISERIN - Champorcher (copia 2)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il progetto 'Monterosa Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a CHAMPORCHER.

LAGO MISERIN

L'itinerario principe di Champorcher, la valle da Dondena diventa molto ampia e il percorso non faticoso.

La conca del lago Miserin, con il lago e il santuario, merita una pausa per godere dell'ambiente.



Il percorso si svolge nel tratto finale all'interno del parco del Mont Avic.

Possiamo trovare appoggio in due rifugi: Dondena e Miserin.

La strada di accesso ha alcuni tratti che possono creare problemi alle auto normali.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/lago-miserin/

