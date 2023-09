Motoscooter parcheggiato nel verde le bici sul marciapiede

Aosta è interessata alla realizzazione di chilometri di piste ciclabili. E questa è cosa buona. Peccato che altrettanta attenzione non venga posta da enti che avrebbero il dovere di mettere in condizioni i cittadini-ciclisti-utenti di potere parcheggiare civicamente la propria due ruote invece che legarla alle ringhiere salvagente lungo i marciapiedi.

E' pur vero la realizzazione di chilometri di piste ciclabili senza una pianificazione adeguata per gli stalli per le biciclette, è un problema che si verifica in molte città in tutto il mondo. Si tratta di una questione importante, poiché la promozione della mobilità ciclabile è un passo positivo verso la riduzione dell'inquinamento e il miglioramento della qualità dell'aria, oltre a promuovere uno stile di vita attivo e sostenibile.

È particolarmente preoccupante il fatto che le biciclette vengano legate alle ringhiere salvagente, ostacolando il passaggio pedonale. Questo non solo è poco pratico, ma può anche essere pericoloso per i pedoni e gli stessi ciclisti.

La costruzione di stalli per le biciclette è fondamentale per garantire un parcheggio sicuro e organizzato per chi usa la bicicletta come mezzo di trasporto.

Tutto questo diventa assurdo quando si potrebbe utilizzare una parte di verde abbandonato nei pressi dell'ospedale per realizzare stalli per le biciclette è una soluzione sensata e sostenibile. Come si vede dalla foto nel verde abbandonato si parcheggiano gli scooter.

L'area è a nord del centro trasfusionale e basterebbe aprire due metri di recinzione lungo via Ginevra per accedere all'area verde abbandonata e utilizzarla per realizzare stalli per le bici. Cosi come è già stato fare per realizzare la pensibilina della fermata autobus

La pianificazione urbana dovrebbe tenere conto non solo delle infrastrutture ciclabili, ma anche delle necessità di parcheggio per le biciclette. Questo può contribuire a incoraggiare più persone a utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto, riducendo la dipendenza dai veicoli a motore e migliorando la salute pubblica.

La desertica area verde che è un'offesa all'ambiente ed è utilizzata per parcheggiare gli scooter

È importante che le autorità locali prendano in considerazione queste proposte e coinvolgano la comunità nella pianificazione e nell'implementazione di infrastrutture ciclabili e di parcheggio per le biciclette.

In questo modo, si può creare una città più sostenibile, sicura e accogliente per tutti, promuovendo un ambiente in cui la bicicletta è una scelta accessibile e conveniente per gli abitanti.

Meditate Usl e Comune di Aosta! Meditate Assessore Corrado Cometto e direttore dell'Usl Massimo Uberti!