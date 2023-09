Isiltep di Verrès: Prima Cambridge International School della Valle d’Aosta

L'Isiltp ha portato positivamente a compimento il lungo processo, iniziato l'anno scorso, volto a dimostrare di possedere i requisiti richiesti dalla prestigiosa associazione Cambridge Assessment International Education, l’organizzazione senza scopo di lucro che fa parte del “Cambridge University Press & Assessment”, un dipartimento dell'Università di Cambridge che si occupa, nel settore dell’educazione, di aiutare milioni di persone in tutto il mondo a cogliere le opportunità e a liberare il proprio potenziale.

L’Istituzione scolastica di Verrès quindi è entrata ufficialmente a far parte della rete globale di scuole Cambridge e, a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, il Team Cambridge dell’Isiltep (formato da 8 insegnanti) si è presentato pronto ad iniziare le lezioni di questo nuovo corso che coinvolge, su base volontaria, gli studenti di tutte le classi Prime dell’articolata Istituzione scolastica valdostana che propone ben 8 indirizzi (3 Liceali, 4 Tecnici e 1 Professionale).

Le famiglie e gli studenti hanno risposto molto favorevolmente a questa opportunità: gli iscritti sono stati 42, costringendo quindi gli organizzatori a prevedere due classi Cambridge anziché una sola come erroneamente preventivato.

A rendere la cosa ancora più apprezzabile è il fatto che gli studenti che hanno aderito al Progetto sono rappresentativi di quasi tutti gli indirizzi della scuola, il che prova che il riconoscimento della bontà della proposta formativa è stato trasversale.

Nel pomeriggio di martedì scorso quindi, il 19 settembre, le lezioni nelle due classi Cambridge dell’ISILTeP di Verrès sono regolarmente iniziate coinvolgendo, in questa fase iniziale, esclusivamente gli insegnanti di “English as a Second Language”, cioè Tiziana Balma, Moana Cuzzucoli, Donatella Forti e Veronica Fosson.

Nel tempo si affiancheranno anche gli insegnanti di “Mathematics” (Francesca Zoia e Nicholas Chentre) e di “Economics” (Maurizio Castiglioni).

Sono queste, infatti, le tre materie in cui i ragazzi, al termine di 120 ore di corso per ognuna, sosterranno gli esami Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), la certificazione internazionale attestante il termine dell’obbligo scolastico, più conosciuta al mondo.

Esami che verranno sostenuti direttamente nei locali della grande scuola di Verrès.