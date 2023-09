Consiglio Comunale Saint-Vincent

Il Consiglio comunale di Saint-Vincent si è aperto martedì 26 settembre 2023, con un minuti di silenzio in memoria del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Dopo aver approvato i verbali della seduta precedente, ha dedicato la propria attenzione a cinque interpellanze presentate dai gruppi di opposizione.

La consigliere Carmen Jacquemet ha chiesto le tempistiche di rimessa in funzione dell’ascensore di collegamento fra il parcheggio posto sotto il campo dell’Oratorio e la piazza XXVIII aprile. Ha anche chiesto notizie in merito all’attivazione del piano -2 del parcheggio sotterraneo.

Il sindaco Francesco Favre ha risposto che sono state risolte le problematiche di infiltrazione d’acqua nel vano ascensore ma sono poi emerse altre criticità e la principale dovrebbe essere il surriscaldamento dei meccanismi, dovuta all’esposizione ai raggi solari delle vetrate. È stato dato mandato all’Ufficio tecnico di affrontare il problema e, auspicabilmente, risolverlo. Se non fosse possibile, si procederà al rifacimento dell’impianto. La rampa di collegamento con il piano -2, ha precisato, è stata modificata e la struttura è ora completamente fruibile. In merito alla situazione dei dehors in via Chanoux, la consigliere Jacquemet ha riferito di aver appreso delle difficoltà incontrate da alcune strutture e chiesto di poter aggiornare il Regolamento in materia.

L’assessore Marco Ciocchini ha risposto che il suolo pubblico è concesso a seguito del completamento di una procedura telematica, qualora la richiesta sia conforme ai Regolamenti regionali e comunali. Nel 2023, si è tornati alla normale gestione degli spazi all’aperto e non sono state riscontrate criticità se non alcuni ritardi nelle risposte da parte di altri Enti preposti e alle segnalazioni di alcune irregolarità. S’intende rivedere la regolamentazione e una bozza era già stata predisposta e discussa (nel 2021).

Vi sono state altre priorità e la procedura è stata ripresa nella primavera 2023, chiedendo ai commercianti di individuare loro rappresentanti con i quali confrontarsi. In ogni caso, i principi ispiratori saranno che queste strutture devono restare principalmente aperte e facilmente accessibili agli operatori e ai mezzi di pulizia. La consigliere Jacquemet, in replica, ha auspicato che il lavoro sul tema riprenda al più presto e conduca all’attesa revisione. Dando priorità a sicurezza e pulizia ma tenendo in debito conto gli interessi degli esercenti e dei clienti. Ha suggerito di consentire l’installazione di coperture che permettano la somministrazione all’aperto anche oltre il periodo estivo e di aprire i lavori della Commissione a tutti gli operatori che si dimostrassero interessati.

Sulla pulizia dei torrenti, il consigliere Erik Camos ha detto di aver effettuato un sopralluogo sui due principali corsi d’acqua che attraversano il territorio e di aver rilevato una cospicua crescita di vegetazione, con conseguente riduzione della sezione di portata delle acque. Una circostanza che potrebbe portare al verificarsi di esondazioni. Ha chiesto quali azioni s’intendano attuare per risolvere la problematica. La vicesindaco Maura Susanna ha risposto che il problema è noto e il Comune si è già rivolto alle competenti strutture regionali (sin dal 2022). In agosto è stato effettuato un sopralluogo e il taglio delle piante è stato programmato per l’autunno inoltrato. In merito ai lavori di riqualificazione di via Martiri della Libertà, il consigliere Camos ha fatto riferimento all’affidamento dei lavori e ha chiesto le tempistiche previste per il loro completamento. Il sindaco Favre ha risposto che l’area fra l’Ufficio postale e le scuole è e sarà oggetto di una serie di interventi, che potranno creare disagio ai cittadini (che si cercherà di ridurre al minimo).

Terminata la chiusura di via Monsignor Alliod, si potrà procedere in via Martiri della Libertà e l’apertura del cantiere è prevista da lunedì 2 ottobre, con la conclusione entro il gennaio 2024. Nella primavera, si procederà alla riasfaltatura completa. Il consigliere Camos ha replicato che, se i lavori fossero stati fatti nella primavera 2023, tutto sarebbe già concluso senza interferire con i lavori della scuola media e dell’asilo. Ha lamentato scarsa programmazione e interazione fra i cantieri, aggiungendo che i ritardi rischiano di generare extra costi in capo al Comune. L’ultima interpellanza era dedicata al servizio mensa sostitutivo per i dipendenti comunali ed è stata illustrata dal capogruppo Maurizio Castiglioni, il quale ha chiesto come mai sia stato affidato a un ristorante esterno ai confini comunali. La vicesindaco Susanna ha risposto che il servizio è gestito dagli affidatari della mensa scolastica e, durante le vacanze, subentrano strutture di ristorazione.

L’individuazione è stata effettuata invitando otto strutture, una sola delle quali ha risposto. Il vincitore aveva, all’epoca, sede a Saint-Vincent e poi si è trasferito a Châtillon. Per il 2024, si procederà a una nuova procedura e s auspica di ottenere risposte dal esercenti del territorio. Il capogruppo Castiglioni ha replicato che l’aspetto più importante è che il servizio sia apprezzato. E la vicesindaco ha aggiunto che la struttura si è resa disponibile anche alla delivery. Due le mozioni presentate dalle minoranze.

La prima era dedicata alla zona sud del Bocciodromo (definita un brutto esempio di degrado urbano). Un’iniziativa presentata in luglio e trattata oltre i 45 giorni regolamentari con l’assenso dei proponenti. La riunione di Commissione richiesta nell’impegnativa si è già svolta il 18 settembre. Restava dunque la discussione su un impegno a una migliore manutenzione. Il capogruppo Castiglioni ha sottolineato che le valutazioni effettuate in Commissione in relazione a un intervento di manutenzione straordinaria mostrano costi elevati (900mila euro). La pulizia effettuata in funzione della locazione di una porzione d’immobile a Cva non deve essere un intervento una tantum ma avere carattere continuativo. Ha dunque chiesto gli orientamenti a breve termine dell’Amministrazione. Il sindaco Favre è intervenuto specificando che, nel dicembre 2021, è stata consegnata l’ipotesi progettuale per la riqualificazione dell’area in questione, alla quale bisogna restituire una funzione.

La zona non è più verde poiché l’irrigazione ha creato rilevanti problemi di infiltrazione. Il contratto con Cva avrà una durata minima di tre anni e sono stati avviati i primi interventi di riqualificazione. S’intende procedere per lotti. Ora si opera sulle porzioni interne ed esterne dell’edificio, impedendo anche lo stazionamento dei piccioni. Ha aggiunto che le scale del parcheggio sono pulite tutte le mattine. La consigliere Jacquemet si è rammaricata che la pulizia straordinaria non sia stata effettuata in luglio, a beneficio non dei soli cittadini ma anche dei turisti. Ha riferito di aver saputo di una flessione delle presenze nel mese di agosto. A quest’ultima affermazione, l’assessore Ciocchini ha replicato che le presenze turistiche sono in crescita, con un +16,6% degli arrivi e un +23,3% nelle presenze, durante i primi otto mesi dell’anno.

Il consigliere Camos ha definito l’area una «terra di nessuno» dove «gruppi di ragazzi hanno bivaccato», creando condizioni dii «scarsa sicurezza per le persone di una certa età». Ha chiesto di implementare la pulizia ma anche la sorveglianza. Il sindaco Favre si è rammaricato di aver trovato in Commissione una convergenza d’intenti con la minoranza che non si è replicata in aula. Ha tuttavia annunciato il voto favorevole della maggioranza. Il capogruppo Castiglioni ha rilevato che le richieste della mozione hanno trovato soddisfacimento e, ritenendo superato il testo sulla discussione in Commissione, ha chiesto di procedere alla votazione della sola prima impegnativa. La mozione è stata approvata all’unanimità. La seconda mozione era sull’organizzazione del servizio di pubblica sicurezza nelle vie del centro storico. La consigliere Giacinta Merlin ha esordito ringraziando la Polizia municipale che, nonostante la carenza organica, s’impegna per adempiere ai propri dovere i dare risposte ai cittadini.

«Tuttavia - ha detto - manca un controllo lungo la via principale, nelle ore di maggiore frequentazione». Ha evocato anche la lettera che un cittadino ha inviato a tutti i consiglieri, denunciando un atto osceno e chiedendo maggior controllo sul territorio. Ha chiesto di incrementare l’organico. Il sindaco Favre ha risposto che non sono stati trovati riscontri alla segnalazione del cittadino né dal controllo con le videocamere, né tramite la presentazione di denunce. «Non sono segnalate - e il rapporto con le forze dell’ordine è costante - particolari criticità. Non vi è un problema di sicurezza anche se ciò non esclude l’eventualità di singoli incidenti isolati», ha detto, chiedendo di non fare allarmismo. La consigliere Jacquemet ha ricordato di aver più volte richiesto un potenziamento di organico della Polizia locale (e di essersi opposta all’interruzione dell’accordo con il Comune di Châtillon). Il consigliere Camos ha sottolineato che alcune aree sono talora frequentate da persone «con cattive intenzioni».

Un deterrente potrebbe essere il potenziamento dell’illuminazione pubblica. Ha ringraziato il parroco per l’impegno dispiegato nel coinvolgimento dei giovani e ha chiesto di attivare un percorso condiviso anche con le strutture regionali preposte. Il sindaco è nuovamente intervenuto per precisare che l’eventuale assunzione di un nuovo elemento è stata prevista nel Bilancio. Ha chiesto il ritiro della mozione e, in caso contrario, ha annunciato il voto contrario della maggioranza. La mozione è stata respinta. I lavori sono proceduti con l’illustrazione e votazione della quinta variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2023/25 e al relativo Documento unico di programmazione semplificato. L’assessore Leo Bréan ha spiegato che ulteriori 100mila euro sono impegnati per l’energia elettrica e 73mila euro per le manifestazioni sino a fine anno (45mila euro per le luminare e 22mila euro per i classici eventi natalizi); 112mila euro per le spese dell’ex liceo (che coprono due anni e mezzo di utenze e riscaldamento e il segretario ha precisato che è in corso una verifica su queste spese, che sono risultate più elevate rispetto alla previsione); 30mila euro per le manutenzioni all’edificio locato a Cva.

Negli investimenti, figurano nuovi giochi per l’area Praduman (80mila euro), la conclusione della revisione al Col de Joux (25mila euro), gli incarichi per la revisione della funicolare (21mila euro) e 40mila euro di manutenzione sugli impianti sportivi. Il consigliere Camos ha chiesto a cosa corrispondano i 61mila euro per il fondo crediti di dubbia esigibilità. L’assessore Bréan ha risposto che sono frutto degli accertamenti in aumenti effettuati dall’inizio dell’anno. Le minoranze si sono astenute. Voto favorevole (voto contrario del gruppo Saint-Vincent Insieme per cambiare e astensione della consigliere Jacquemet) alla prima variante non sostanziale al Piano regolatore generale comunale, che interessa la zona fb1 Praduman.

Il sindaco Favre ha spiegato che la variante è necessaria per definire le destinazioni d’uso dell’area, che permettano la locazione degli spazi a uso commerciale. Dopo questa adozione, vi sarà l’ulteriore passaggio consiliare dell’approvazione. Il consigliere Camos ha posto l’accento sul fatto che è stata tolta la destinazione a Ufficio del turismo e di azienda della ristorazione mentre sono state inserite le attività produttive e artigianali. Ha sollevato il dubbio di concorrenza sleale nei confronti dei proprietari privati. Il sindaco Favre ha risposto che la definizione “ufficio del turismo” non esiste e si corregge così un errore di stesura. Rispetto alla ristorazione, ha precisato che tale attività non è stata tolta dalla zona ma solo esclusa dagli utilizzi possibili dello spazio ora locato a Cva. Approvato (minoranze astenute) il Documento unico di programmazione semplificato (Dups) 2024/26. L’assessore Bréan ha spiegato che la Regione ha chiesto di approvare il Dup prima della Nota dii aggiornamento. Approvato all’unanimità il Regolamento in materia di rilascio dei Permessi rosa per la sosta negli spazi riservati ai veicoli al servizio delle donne in gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore ai due anni. l sindaco ha riferito che alcuni stalli sono già posizionati. Sono state modificate alcune schede allegate alla convenzione tra l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin e i comuni del comprensorio per l’esercizio associato di funzioni comunali nell’anno 2023.

Il sindaco Favre ha spiegato che si tratta di aggiustamenti sull’acquedotto, la depurazione, il trasporto e smaltimento rifiuti, centro di vacanza e soggiorni climatici, Biblioteca comprensoriale. L’approvazione è stata unanime. In chiusura, è stata data comunicazione al Consiglio comunale di un prelievo dal fondo di riserva. L’assessore Bréan ha spiegato che 1.024 euro sono stati spesi per la trasferta ad Assisi, 1.668 euro per il rimborso spese relativo a un patrocinio legale per un contenzioso con un ex dipendente, 5mila euro per la registrazione del contratto con Cva e le spese di rappresentanza collegate al riconoscimento di Monsignor Alliod e del dottor Salico fra i Giusti tra le nazioni.