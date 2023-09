Agenzie per la ricerca di personale, il nuovo crocevia per mettere in contatto domanda e offerta di lavoro

Il 3, il 4 e il 5 settembre si è svolto a Trieste un convegno organizzato dalla Banca d'Italia del Friuli Venezia Giulia, che ha visto la partecipazione del governatore Ignazio Visco.

Ne è emerso un quadro abbastanza incoraggiante sul mondo del lavoro in Italia, sicuramente in ripresa dopo il periodo buio della pandemia. Ci sono tuttavia delle criticità da risolvere, così come non mancano delle ombre sul mondo del lavoro sulle quali bisogna accendere i riflettori, soprattutto alla luce di una situazione economica ancora difficoltosa in determinate aree d'Italia.

Di sicuro il lavoro sta cambiando e si sta digitalizzando, fornendo alternative e soluzioni che consentono alle persone di accedere in modo diverso alle opportunità lavorative.

La digitalizzazione dei servizi era una tendenza in atto già da tempo, che però ha accelerato con l'avvento della pandemia da Covid-19, quando l'online rappresentava una delle poche forme di interazione fruibile.

E così, a conferma del fatto che dalle crisi possono nascere sempre opportunità, il mondo del lavoro ha dimostrato una grande resilienza e le attività hanno continuato a funzionare proprio grazie alla digitalizzazione dei servizi.

Proprio in questo contesto sono emerse le agenzie della ricerca e selezione del personale, che oggi occupano un ruolo di primo piano per quanto riguarda l'offerta e la domanda di lavoro.

Fino a qualche decennio fa le persone in cerca di lavoro inviavano i loro CV, cartacei o digitali, a qualunque tipo di azienda senza neanche leggere i requisiti richiesti per quella determinata posizione.

Oggi la ricerca e anche l'offerta di lavoro sono molto più mirate, un obiettivo raggiunto proprio grazie alle agenzie di ricerca e selezione del personale. Ne è un esempio perfetto Jobtech, agenzia di lavoro che opera in diversi settori chiave italiani come l'Ho.Re.Ca, il call center, la logistica e la GDO & retail.

Il funzionamento è molto semplice: i candidati possono filtrare le loro ricerche, indicando la posizione e l'area geografica preferita e allegando i loro CV, per poi inviare la candidatura.

Si candidano quindi per un posto di lavoro per il quale hanno i requisiti richiesti, senza perdere tempo e riuscendo a trovare un'occupazione in linea con le loro aspettative molto più facilmente.

Una delle criticità del mondo del lavoro è proprio la difficoltà dei titolari di aziende e attività di trovare personale con le competenze e i requisiti richiesti. Le agenzie di lavoro offrono la soluzione anche a questa problematica, poiché i titolari di aziende ricevono esclusivamente i CV dei candidati che corrispondono ai requisiti richiesti.

La ricerca e la selezione del personale risultano quindi molto più fluide e veloci, consentendo di recuperare tempo prezioso e senza impegnare altre risorse in un'attività secondaria. Tutto questo va a beneficio della produttività dell'azienda, poiché vengono assunti i profili chiave che hanno le giuste hard e soft skills richieste per un determinato ruolo.