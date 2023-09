LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA: IL DENARO NON COMPRA LA FELICITÁ MA LA LIBERTÁ SÌ

Chissà quali sono le tariffe degli scafisti: Secondo me più o meno quelle del decreto Cutro.

Che ha dovuto limitarsi per altro a 5.000 euro perché è il massimo pagabile cash in Italia. Mica volete che i migranti arrivino con il libretto di assegni, la Visa o facciano un bonifico con il telefonino.

Già mi figuro la fila degli strozzini davanti ai CPR che offrono prestiti al 300% settimanale.

Se andasse male questa trovata c’è poi sempre l’opzione deportazione in Ruanda in stile british. Ma in quel caso il governo dovrebbe pagare e non incassare e già così è alla canna del gas …