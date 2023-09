Posticipato il Grande gioco dell'oca della Valle d'Aosta

Lo spettacolo fa parte del Festival Multidisciplinare MATER Tersicore che ha aperto la seconda edizione con una performance tra DANZA e MUSICA Mercoledì 9 agosto, alle 18,00, al Cimitero Vecchio di Jovençan per assistere alla performance #SOUNDSCAPE di BALLETTO TEATRO DI TORINO con Viola Scaglione (composizione istantanea) e Federica Magliano (arpa). #SOUNDSCAPE è un lavoro in continua trasformazione che abbraccia territori di movimento che sono aperti, fluidi e mutevoli. Cuore di #SOUNDSCAPE è il dialogo orizzontale tra danza, musica e voce; è generatore di domande coreografiche, che ruotano intorno a quattro principi cardine: Ricordo, Necessità, Condivisione e Percezione. Una performance che diventa più che mai portatrice di senso condiviso e matrice di legami nuovi o trasformati. Interverranno, per la direzione artistica, Paola Corti e alcuni ospiti che supportano la rassegna.

L’Amministrazione comunale di Jovençan, con la direzione artistica di Tamtando-aps, è orgogliosa di presentare la seconda edizione di Mater, rassegna dalla concezione tutta al femminile tra musica, teatro e danza. Una serie di appuntamenti che, in questa seconda edizione, vuole celebrare la musa Tersicore. Mater è Voce delle Donne, che si fanno Spazio e che si fanno Luogo, prossimo e remoto. Una rassegna tutta al femminile.

Voci, corpi e anime che saranno canti, danze, racconti epici, poesie, storie di terra. Una decina di appuntamenti distribuiti tra i mesi di agosto e settembre.

Più di 30 artisti si esibiranno negli scorci più suggestivi, occupando orti, viuzze, piuttosto che il Jardin des Anciens Remèdes e il Cimitero Vecchio, coinvolgendo residenti, turisti e, in autunno, dando nuovamente voce ai bambini della Scuola Primaria del paese. Il Festival è possibile grazie al sostegno dell’Assessorato Beni e Attività Culturali, Sistema Educativo e Politiche per le relazioni Intergenerazionali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Fondazione CRT, della BCC Valdostana, di ETEREDILE e la collaborazione di Centre d’Etudes Les Anciens Remèdes Jovençan Pro Loco di Jovençan, Compagnia teatrale La Ville de Cordèle e Bike4Heritage.