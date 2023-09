Sold out per la conferenza di Alessandro Barbero al Teatro Splendor di Aosta

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, in relazione alle richieste di informazione pervenute, precisa che i posti per la conferenza dello storico Alessandro Barbero, “L’invenzione di San Francesco”, in programma lunedì 25 settembre alle ore 21 presso il Teatro Splendor di Aosta, nell’ambito di Plaisirs de culture, sono andati esauriti in breve tempo e che gli stessi sono stati assegnati sulla base dell'ordine cronologico visualizzato nella casella di posta elettronica plaisirsdeculture@regione.vda.it.

L'enorme flusso di mail arrivate in contemporanea alle ore 8 ha fatto sì che il numero di posti disponibili si sia esaurito nei primi 60 secondi. Sono, infatti, arrivate circa 2.000 e-mail, a fronte di una capienza dello Teatro Splendor di circa 450 posti.

La conferenza del professor Barbero potrà comunque essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube della Regione al link: www.youtube.com\RegVda

Si esprime grande soddisfazione per il successo di questa iniziativa, che dimostra l’apprezzamento di tutta la comunità valdostana nei confronti del professor Alessandro Barbero, dal 2013 insignito dell’onorificenza di Ami de la Vallée d’Aoste.