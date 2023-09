Meteo, previsioni oggi e domani: Italia divisa in attesa dell'autunno

(Adnkronos) - Italia divisa dal meteo in attesa dell'autunno. Le previsioni di oggi degli esperti raccontano infatti la perturbazione atlantica che ha attraversato il Paese nella giornata di ieri ed altri fronti instabili previsti da giovedì, ma con temperature alte e caldo africano al Sud.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, spiega quindi come le piogge nei prossimi giorni bagneranno il Centro-Nord con una fase decisamente più perturbata tra giovedì e venerdì quando supereremo diffusamente i 40-50 mm in 24 ore. I fenomeni più intensi, poi, da sabato si sposteranno anche verso il Sud dove è previsto un crollo termico di 10 gradi entro la giornata di domenica 24.

Insomma ci prepariamo all’Equinozio di Autunno, che avverrà sabato 23 settembre alle ore 8.49, con il ritorno di piogge e temperature più tipiche del periodo: ma all’orizzonte potrebbe esserci un’altra sorpresa.

Nelle prossime ore è previsto lo spostamento di un fronte atlantico verso il Nord-Est e le regioni centrali: sono attesi degli acquazzoni a macchia di leopardo specie su Toscana, Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia; al Sud ancora caldo africano con 38°C a Siracusa, 36°C a Taranto e 35°C a Bari e Matera.

Mercoledì 20 vivremo una tregua meteorologica al Nord prima dell’arrivo, dal pomeriggio-sera di un nuovo nocciolo di maltempo tra Liguria di Ponente e Piemonte; al Sud invece ancora 39°C a Siracusa e 34°C a Taranto.

Il 21 settembre, che molti pensano essere l’inizio dell’Autunno ma non è così (quest’anno l’origine della nuova stagione sarà il 23 settembre e normalmente l’Equinozio cade o il 22 o il 23), vedrà l’arrivo di una perturbazione atlantica ben strutturata: sono previste piogge al Centro-Nord, specie al settentrione e sulla fascia tirrenica; di contro continuerà la monotonia del Sud con ancora 37°C in Sicilia, anche se farà leggermente meno caldo sul resto del meridione.

Venerdì 22 settembre avremo una giornata simile alla precedente: sono previste delle piogge più diffuse a nord del fiume Po e tra Liguria di levante ed Alta Toscana, sul resto del centro la situazione sarà più asciutta e a tratti soleggiata. Il Sud continuerà a vivere il clima nordafricano con picchi di 37 in Sicilia e 34 in Puglia.

Eccoci poi finalmente all’Equinozio d’Autunno, sabato 23 settembre: il calendario astronomico si allineerà con quello meteo, infatti sono previste piogge verso il Centro e poi localmente verso il Sud, al Nord si apriranno delle schiarite ma in un contesto più fresco con massime sui 23-25°C in Pianura Padana.

Chiudiamo la settimana con la conferma di un crollo delle temperature di 10 gradi anche al Sud entro la giornata di domenica, e poi anticipiamo quella che potrebbe essere la Sorpresa d’Autunno: appena iniziata la nuova stagione, la prossima settimana potrebbe tornare l’anticiclone su tutta l’Italia con temperature nuovamente simil-estive.

NEL DETTAGLIO

Martedì 19. Al nord: residua instabilità sul Triveneto. Al centro: bel tempo. Al Sud: soleggiato e molto caldo per il periodo.

Mercoledì 20. Al nord: peggiora dal pomeriggio, ma non in Emilia Romagna. Al centro: peggiora su Toscana, Umbria e alto Lazio, in nottata un po’ ovunque. Al sud: in nottata piogge in Campania.

Giovedì 21. Al nord: piogge sparse in un contesto simil-autunnale. Al centro: arrivano le piogge. Al sud: temporali in Campania.

Tendenza: perturbazione atlantica da Nord verso Sud, entro il weekend calo termico ed ombrelli aperti a tratti ovunque.