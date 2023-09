Il disturbo affettivo stagionale. Come combatterlo e prevenirlo

Se per molti l’Estate è sinonimo di allegria e felicità, per alcuni può diventare un momento difficile con l’amplificarsi degli effetti del disturbo affettivo stagionale (SAD). Si tratta di un disturbo dell’umore in cui la depressione si verifica in momenti specifici dell’anno. Generalmente questo accade nei mesi più plumbei quando si ha meno luce solare come avviene in Inverno, ma può accadere in senso inverso anche in Estate. Molte patologie sono legate alle stagionalitàe molto spesso accade a ritmi ben precisi se si tratta di disturbi legati all’umore e alla depressione.

Molti studi sono incentrati proprio sulle modalità per cui avvengono questi cambiamenti umorali legati alle stagioni, come un ultimo del 2023 che ha scoperto come la luce solare e l'orologio biologico o il ritmo circadiano possano essere interrotti durante i turni stagionali, il che interferisce con la neurochimica come la serotonina che peggiora i sintomi della depressione.

Da ricordare che la luce solare è indispensabile anche per la produzione di melatonina e avere livelli troppo bassi come avviene in estate o troppo alti in inverno, possa causare proprio cambiamenti di umore, problemi del sonno, irritabilità, tristezza ed altri sintomi legati alla SAD.

Molte ricerche hanno fatto notare come l’eccessivo caldo possa intensificare i sintomi depressivi così come anche altre sintomatologie legate all’umore come l’agitazione.

Per la depressione i sintomi sono quasi sempre gli stessi ad essere interessati: irritabilità, tristezza, cambiamenti di umore, difficoltà di concentrazione, dormire troppo o troppo poco, dolori e dolori fisici, alterazioni dell'appetito, ansia o irrequietezza. Per la SAD invece si notano differenze nel caso si tratti di quella estiva o di quella invernale. Entrambe le due tipologie di SAD hanno in comune static d’animo tristi e una riduzione delle sensazioni di piacere, aggiungendo poi sintomi opposti:

Con la depressione invernale, le persone hanno mostrano un aumento dell'appetito, con un maggior desiderio di carboidrati e un aumento di peso e ipersonnia. Spesso porta all’isolamento.

Con la depressione estiva invece, le persone hanno maggiori probabilità di sperimentare diminuzione dell'appetito e insonnia. In questo caso hanno anche irrequietezza, agitazione, ansia ed episodi di comportamento violento.

Per poter stabilire i criteri per la diagnosi di SAD, i sintomi depressivi devono manifestarsi prima dell'inizio della stagione e poi passare alla remissione completa al termine della stagione. L’analisi della patologia va portata avanti per almeno un paio di anni prima di avere conferma della situazione.

Dopo aver verificato l’esistenza della patologia in questione sarà il medico a dare la giusta diagnosi e la cura per il singolo caso. Uno dei consigli sarà quello di ridurre l’esposizione alla luce naturale del giorno. Stare al fresco con aria condizionata soprattutto di notte. Portare avanti un percorso di psicoterapia e una cura a base di antidepressivi.

Bisognerà poi prendere coscienza e accettare la propria situazione e trovare soluzioni soprattutto al troppo caldo, all’umidità e all’esposizione eccessiva al sole.

Cercare sempre di avere un corretto sonno, recuperando le ore perse di notte con piccoli sonnellini diurni. Cercare inoltre di uscire una volta al giorno nelle ore migliori lontane dal troppo calore per fare attività fisica. Mattina presto o la sera sono i momenti migliori.

Una dieta sana è sempre necessaria anche con appetito ridotto.