Oggi il funerale di Cristiano Guasti

Gestore di diverse sale cinematografiche ad Aosta, Breuil-Cervinia e Ivrea, nel 1993 ricevette il "Premio Minerva" come miglior imprenditore italiano del settore. Con la passione per i motori, negli anni '70 Guasti corse vari rally della Valle d'Aosta. Negli anni '80, la sua Testarossa cabrio era un'icona del "salotto di Aosta" al crepuscolo.

Apprezzato maestro di sci, per sei anni è stato presidente della scuola di sci di Pila. Laureato in economia politica, come imprenditore prese le redini delle aziende di famiglia nel mondo della cinematografia tra Aosta, Ivrea e Cervinia: nel capoluogo valdostano gestì, tra gli altri, i teatri Splendor e Giacosa e il cinema Corso. Si cimentò anche nella politica, essendo uno dei fondatori di Forza Italia nella regione in Valle a metà degli anni '90. Appassionato di motori, corse anche diversi rally della Valle d'Aosta tra gli anni '70 e '90.

