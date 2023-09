Stop ai treni rossi con il cuore bianco

In questa fine estate valdostana, un'ombra di incertezza si è abbattuta sulle teste dei valdostani e dei turisti, lasciando dietro di sé un amaro sapore di disagio e perdita. Il motivo di tale turbamento è la chiusura imminente della ferrovia Aosta-Torino, una linea ferroviaria che da decenni rappresenta una delle vie principali di collegamento tra la regione alpina e il resto dell'Italia.

L'ultimo respiro dei trenini rossi bimodali, conosciuti per il caratteristico cuore bianco del logo valdostano sulla fiancata, si avvicina rapidamente. A partire dal 10 dicembre, la ferrovia sarà completamente interrotta per ben tre anni. Il motivo dietro questa sospensione è un massiccio progetto di elettrificazione, del valore di 79 milioni di euro, che coinvolge la tratta di 66 chilometri che collega Ivrea ad Aosta. Un investimento parzialmente finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un passo ambizioso per modernizzare il sistema ferroviario regionale.

I trenini rossi, con i loro quattro anni di onorato servizio, capaci di funzionare sia in modalità elettrica che diesel, saranno costretti a limitare i loro percorsi tra Torino e Ivrea. Per continuare il viaggio verso la Valle d'Aosta, un servizio di bus sostitutivo è stato pianificato, ma questo non può fare a meno di lasciare un vuoto di disagio nella regione, poiché l'intera rete ferroviaria rimarrà silente e immobile.

L'intervento di elettrificazione rientra in un progetto più vasto che mira ad adeguare l'intera linea Chivasso-Aosta. Tuttavia, nel breve termine, il disagio sarà palpabile e si estenderà oltre al settore del turismo. Si stima che ogni giorno viaggino tra le 6 e le 7 mila persone sulla tratta Torino-Aosta, molte delle quali sono pendolari valdostani che lavorano o studiano nella città piemontese. La linea vede in media 24 treni al giorno transitare sulla diretta, oltre ai 20 che collegano Ivrea ad Aosta. L'assessore ai Trasporti della Regione Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, promette sforzi per attenuare il disagio attraverso il servizio bus sostitutivo e coinvolgere tutte le parti interessate, ma la sfida resta monumentale.

Incontri con sindaci di città coinvolte, sia in Piemonte che in Valle d'Aosta, sono già stati organizzati in collaborazione con l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi. Inizialmente, è stata persino presa in considerazione l'idea di posticipare la chiusura della ferrovia dopo le festività natalizie e la tradizionale Fiera di Sant'Orso, che si tiene ogni anno ad Aosta alla fine di gennaio. Tuttavia, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha ribadito la sua determinazione a iniziare i lavori come programmato il 10 dicembre, imposti dal PNRR con scadenza entro il 2026.

Nonostante le polemiche, si spera che alla fine il progetto di elettrificazione apporterà significativi miglioramenti alla linea ferroviaria, aumentando la capacità e migliorando l'efficienza. Tuttavia, il tempo di percorrenza rimarrà invariato, con circa 2 ore di viaggio tra Torino e Aosta. Per il futuro, sarà necessario investire nella duplicazione della linea ferroviaria dove possibile.

In mezzo a tutte queste incertezze, la popolazione valdostana cerca conforto nell'idea che i trenini rossi con il cuore bianco torneranno un giorno a solcare i binari della Valle d'Aosta. Sperano che questa interruzione sia solo un "arrivederci" temporaneo e non un definitivo "addio" alla loro storica ferrovia. Come pare sia sia accaduto per la tratta Aosta-Pré saint Didier che segna il territorio dell'alta valle come un binario morto.