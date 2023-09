Inizia la nuova stagione dei corsi all’Institut de Danse du Val d’Aoste

Dopo la grande emozione per aver partecipato con 21 ballerine alla grande festa della danza BALLOinBIANCO, in Piazza Duomo a Milano con Roberto Bolle e Nicoletta Manni, l’Institut de Danse du Val d’Aoste inaugura la nuova stagione dei corsi a partire da lunedì 18 settembre. “Siamo danzatori, attori, sportivi, bambini, ragazzi, adulti, più semplicemente persone che amano la danza, il movimento in ogni sua forma e lo proponiamo con la stessa passione, a partire dai 4 anni e senza limiti, perché è sempre il tempo giusto per iniziare a danzare”: così scrive l’Institut de Danse sulla home page del suo nuovo sito. La scuola di danza di St. Christophe è attiva sul territorio dal 2011 e oggi può contare su un gruppo di insegnanti, a partire dalla sua presidente Elena Aloisio, davvero di primordine, sia valdostani che provenienti da fuori Valle: Davide Vittorino, Dorothy Rollandin, Dorella Gigliotti, Silvia Melis, Elena Pisu, Christian Carubelli, Raffaella Giangualano, Margot Blanc, Lilia Nugara, Laura Smeak.





Ecco tutte le proposte per il nuovo anno accademico 2023/24

(a partire dai 4 anni):





PRIMARY IN DANCE

CLASSICO GRADO 1

CLASSICO GRADO 3

CLASSICO GRADO 5

CLASSICO INTERMEDIATE FOUNDATION

CLASSICO ADVANCED FOUNDATION

CLASSICO ADVANCED 2

CLASSICO BASE

MODERNO BASE

MODERNO INTERMEDIO 1

MODERNO INTERMEDIO 2

MODERNO AVANZATO

CONTEMPORANEO 11-13 ANNI

CONTEMPORANEO 14+

POSTURAL LAB





Per informazioni e iscrizioni :





per i corsi di danza: Elena 349 3947977





per i corsi di ginnastica posturale: Lilia 333 2152789





mail: institutdedanseaosta@gmail.com

sito: www.institutdedanseaosta.com





pagina Facebook: https://www.facebook.com/institutdedanse

pagina Instagram: https://www.instagram.com/institutdedanse