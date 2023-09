Théâtre au Jardin – Entre plantes er légendes

Dopo tre incontri, il 28 luglio, il 24 agosto e ieri 14 settembre, si è concluso l’evento “Théâtre au Jardin - Entre plantes et légendes” realizzato dalla Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) in collaborazione con il Centre d’Études Les Anciens Remèdes di Jovençan e con il supporto di Regione Valle d’Aosta e Comune di Jovençan.

Tre serate di teatro in patois, a doppia rappresentazione, andate in scena al Jardin des Anciens Rémedes nei pressi della Maison des Anciens Remèdes (Hameau Les Adams, 29 – Jovençan).

Ogni messa in scena, dedicata a narrazioni tratte dal libro “Fleurs de Lègendes” con storie sui fiori della Valle d’Aosta che ha portato alla scoperta delle piante di montagna e delle leggende ad esse legate, è stata impreziosita da intermezzi esplicativi sulle piante o i fiori rappresentati e accompagnata da degustazioni di tisane a tema.

«Siamo lieti del risultato dell’iniziativa in collaborazione con il Centre d’Études Les Anciens Remèdes - dice Yro Porliod presidente FVTP –. Un’opportunità di portare l’arte teatrale in un giardino così suggestivo e un buon riscontro di pubblico che in totale ha portato un centinaio di persone ad assistere agli spettacoli. Ci auguriamo che questa proficua collaborazione possa avere un seguito. Un grazie alla Maison des Anciens Remèdes che ha pensato a noi per realizzare l’evento, agli attori Fvtp che hanno raccolto l’invito per esibirsi e al pubblico che ha vissuto così un’esperienza particolare immerso in un contesto naturalistico».

Diversi sono stati gli attori coinvolti nel progetto e che fanno parte di compagnie iscritte alla FVTP:

Il 28 luglio si sono esibiti Elodie Charles, Yro Porliod, Alizée Ronc e Mathieu Yeuilla de Lo Trén di Verrayes; il 24 agosto Joël Albaney e Fabien Lucianaz (Le Digourdì di Charvensod), Valérie Marguerettaz e la piccola comparsa Océane Pont (Le Beurt et Boun di Pollein), Elisa Pieiller e le piccole comparse Julie e Mélanie Nicoletta (Tan Pe Ri-Ye di Saint-Marcel), Alice Gemelli e Jérémy Voulaz (Le Badeun de Chouéléy di Saint-Christophe); il 14 settembre René Betemps, Elisa Bionaz, Silvana Cheney, Alice Gemelli e Jérémy Voulaz (Le Badeun de Chouéléy di Saint-Christophe).