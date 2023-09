La riforma elettorale all'esame della prima Commissione

Il Consigliere Paolo Sammaritani (Lega VdA) è stato nominato relatore della proposta a firma sua e del Capogruppo di Forza Italia Pierluigi Marquis. È stato poi nominato il Consigliere Stefano Aggravi (Lega VdA) quale nuovo relatore, in sostituzione del Consigliere Sammaritani, di una proposta di legge, presentata inizialmente da tutto il gruppo Lega VdA e ad oggi sottoscritta dai Consiglieri Aggravi, Brunod e Planaz. Il Presidente della Commissione, Erik Lavevaz (UV), è il relatore dell'iniziativa legislativa depositata dai gruppi UV e AV-VdAU. A queste si aggiungono le proposte di legge presentate, una, dal gruppo PCP ad aprile 2022 di cui è relatrice la Consigliera Chiara Minelli, e l'altra, dal gruppo FP-PD ad aprile 2023 di cui è relatore il Consigliere Paolo Cretier.

«Con oggi abbiamo sul tavolo cinque proposte di legge in materia di elezioni regionali - riferisce il Presidente della Commissione, Erik Lavevaz -, a partire dalle quali dovremo trovare una sintesi per arrivare alla più ampia condivisione in Consiglio regionale. Nelle prossime settimane lavoreremo a tempo pieno su questo dossier con l'obiettivo di trovare una soluzione nei tempi opportuni, perché è importante definire le regole con ampio margine rispetto alla prossima scadenza elettorale.»