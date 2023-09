Consiglio Comunale Valpelline

Il Consiglio comunale di Valpelline si è riunito, martedì 12 settembre, e si è aperto approvando i verbali della seduta del 31 luglio.

I consigliari hanno preso atto della deliberazione di Giunta comunale adottata il 22 agosto e avente a oggetto la partecipazione e rappresentanza del Comune in occasione delle celebrazioni per la solennità del 4 ottobre, in programma il 3 e 4 ottobre ad Assisi (con contestuale prelievo dal fondo di riserva). Parteciperanno alla manifestazione il sindaco e il comandante della Polizia Locale.

I lavori si sono conclusi con l’esame e votazione del sesto provvedimento di variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2023/25. La variazione prende atto di una maggiore entrata di 45mila euro proveniente da un maggior trasferimento da parte della Regione autonoma Valle d’Aosta. 30mila euro saranno utilizzati per aiuti alle famiglie e alle attività commerciali. «Procederemo con una delibera di Giunta che stabilirà, prevedendo un apposito regolamento, percentuali e modalità - spiega il sindaco Maurizio Lanivi -. Intendiamo rimborsare una quota della Tari». I restanti 15mila saranno destinati a spese varie dell’Ufficio tecnico.