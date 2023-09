Marina Valerioti dall'Area Danza Aosta protagonista a Francoforte

Marina Valerioti, allieva di talento dell’a.s.d. Area Danza Aosta, dopo essersi aggiudicata con l’assolo dal titolo “Quasi Azzurro” di Marinella Gloriati, la prestigiosa borsa di studio per il Festival Internazionale SOLOCOREOGRAFICO YOUth, volerà a Francoforte per partecipare all’importante evento che si terrà dal 6 all’8 ottobre sul palcoscenico del Gallus Theater.

Saranno giornate impegnative per la giovane allieva di 12 anni di Saint Christophe, sono infatti previsti numerosi Workshop tenuti dai coreografi ospiti del Festival e da Raffaele Irace, Direttore della manifestazione, coreografo artistico attivo a Francoforte e Torino. In programma anche gli spettacoli con i professionisti Solocoreografico Solo Dance Festival. Le coreografie che verranno selezionate dalla giuria presieduta da Raffaele Irace avranno l’opportunità di partecipare al festival internazionale Solocoreografico Solo Dance Festival – Torino Edition 2024 presso il Teatro Cafè Muller, partner del festival, sarà una grande opportunità di visibilità e condivisione sia per i coreografi che per i giovani artisti, per accedere direttamente ad una community artistica professionale ed internazionale unica nel suo genere. Infatti il network del festival Solocoreografico si estende in tutto il mondo: Francia, Germania, Italia, Israele, Portogallo, Singapore, Slovenia, Stati Uniti e Turchia. Questo rende possibile accedere, in caso di selezione, alle diverse piattaforme per la danza in Italia e all’estero. Il prestigioso riconoscimento le era stato assegnato dalla giuria al concorso internazionale “Primavera Vien Danzando” svoltosi nel mese di aprile a Torino.

Ancora una volta Area Danza Aosta raggiunge un obiettivo importante grazie alla formazione offerta ai propri allievi, alla qualità nella docenza e all’individuazione di percorsi artistici personalizzati, nei quali gli allievi intraprendono nuove strade nel mondo della danza, accanto a grandi professionisti.

"Questo significativo traguardo – sottolinea Marinella Gloriati, coreografa dell'associazione valdostana – conferma l'indirizzo che caratterizza l'Area Danza Aosta: offrire una solida preparazione che nel corso degli anni ha condotto i propri allievi ad ottenere risultati rilevanti in tantissimi concorsi e manifestazioni".