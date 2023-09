Giorgia de Fabritiis nuovo direttore Confindustria VdA

Il consiglio generale di Confindustria Valle d’Aosta all’unanimità ha indicato Giorgia De Fabritiis quale nuovo direttore generale dell’associazione. “La scelta di Giorgia rappresenta un forte segnale di continuità. Dentro Confindustria Valle d’Aosta ha saputo apportare significativi contributi nei vari ruoli che ha già ricoperto, garantendo un forte impregno nello sviluppo dell’area economica e l’ufficio studi. Negli ultimi mesi poi, quale facente funzioni della direzione, ha offerto un sostegno continuo su ulteriori aspetti organizzativi garantendo la piena continuità operativa e di rappresentanza per i nostri 300 associati” ha commentato il presidente, Francesco Turcato.

Marco Lorenzetti a sn. e l'allora presidente Giancarlo Giachino che hanno contribuito al rilancio di Confinustria VdA

De Fabritiis, 45 anni, succede a Marco Lorenzetti che ha lasciato l'incarico che ricopriva dal2019. La neo direttora dopo la laurea in Giurisprudenza in Diritto dell’Unione Europea a Teramo, ha lavorato in Italia e all’estero per alcuni gruppi assicurativi e bancari prima di approdare come consulente direzione politiche strutturali e affari europei alla Regione Valle d’Aosta nel 2009. Nel 2012 poi l’ingresso in Confindustria Valle d’Aosta dove ha seguito il sistema di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi, occupandosi anche della previdenza complementare e l’ufficio studi.

Nel ringraziare il consiglio De Fabritiis ha sottolineato come “il territorio valdostano rappresenti una cerniera fondamentale di sviluppo e progresso per l’intero sistema economico del Nord Ovest e dell’Italia. Le nostre imprese guardano all’estero e ai mercati nazionali, cercando di mantenere e sviluppare un ruolo di crescente importanza nelle filiere. Il turismo in questi mesi registra dati incoraggianti, così come le nostre Pmi, hanno saputo reagire a tre anni complessi. Un percorso positivo, che il lavoro della squadra di Confindustria Valle d’Aosta che da oggi coordinerò, è pronta proseguire insieme ai nostri iscritti e agli attori istituzionali del territorio”.