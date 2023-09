Un autunno di tournée e produzioni internazionali per gli artisti aostani di Cie Les 3 Plumes

Il 9 settembre a Milano, il 15 e 16 settembre in Spagna, dal 18 settembre al 1° ottobre in Friuli Venezia Giulia, il 7 ottobre in Puglia: questo l’inizio di stagione per Marco Chenevier con la Compagnia Cie Les 3 Plumes, nota a livello nazionale e internazionale per la sua capacità di trasformare ogni spettacolo in un'esperienza per il pubblico, unendo la danza contemporanea, il teatro e l'arte visiva in modo unico anche grazie alla rete di collaborazioni estremamente proficue con artisti e realtà importanti della scena contemporanea.

Il 9 settembre la compagnia è partita da Milano allo spazio Magnete con lo storico Quintetto, lavoro che vanta più di 300 repliche in tutto il mondo, vincitore del Be Festival - Birmingham 2015 e salutato dal The Guardian come “lo spettacolo più divertente visto in tutto l’anno”; Quintetto è stato inserito, inoltre, nella classifica Top 10 Comedy 2016 del The Guardian.

Il 15 e 16 settembre sarà la volta della Spagna, dove nella suggestiva cornice del Mim Festival di Sueca, un importante festival di circo e danza contemporanea nella comunità autonoma di Valencia, la compagnia è stata invitata per due repliche dello spettacolo Questo lavoro sull’arancia definito dal critico Enrico Pastore “uno spettacolo di estrema intelligenza e acume, che presenta la danza non come oggetto da ammirare ma piuttosto come esperienza che interroga, filosofia in azione, prassi del pensiero attraverso il corpo in movimento”.

Tutte le informazioni sul festival al seguente link: (https://mimsueca.com/espectacle/questo-lavoro-sullarancia/ )

Dal 18 settembre al 1° ottobre la Compagnia si trasferirà in Friuli-Venezia Giulia, a Gorizia, dove, grazie al sostegno e alla collaborazione della importante realtà produttiva di Artisti Associati Gorizia, avrà luogo una residenza creativa sulla nuova produzione The_________I love. La residenza creativa vedrà Marco Chenevier accompagnato da Alessia Pinto, storica partner artistica dell’artista aostano, e Darragh Mc Loughlin, performer irlandese di calibro internazionale. Il progetto di residenza impegnerà la compagnia nel lavoro di produzione del nuovo progetto il cui debutto è previsto nel 2025. La residenza è inscritta all’interno di Artefici- residenze creative FVG 2023.

A seguire, la tournée autunnale della compagnia farà tappa nella suggestiva San Vito dei Normanni, in Puglia, dove Marco Chenevier presenterà il 7 ottobre Quintetto. A San Vito dei Normanni il coreografo terrà anche un laboratorio artistico che permetterà al pubblico di scoprire il processo creativo dietro le produzioni di Les 3 Plumes, una attività particolarmente importante nel percorso della compagnia che pone sempre al centro del proprio lavoro il rapporto privilegiato con il pubblico e la formazione costante dello sguardo, considerando parte centrale della propria poetica il piacere della fruibilità del lavoro da parte del pubblico quando si pone in relazione con l’opera artistica.

Per ulteriori informazioni sugli eventi e per l'acquisto dei biglietti, visitare il sito web ufficiale della compagnia all’indirizzo https://www.cieles3plumes.art/