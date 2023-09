Il Parco nazionale Gran Paradiso: storia del primo parco nazionale d’Italia, delle sue cime, delle sue genti

Paolo Paci e la presidente Maria Grazia Vacchina in occsione di un precedente incontroal circolo della stampa

Il Circolo della Stampa Valdostana, sotto la presidenza della professoressa Maria Grazia Vacchina, è una vivace istituzione culturale che svolge un ruolo di rilievo nella promozione delle arti e della cultura nella regione della Valle d'Aosta.

Il suo impegno nell'organizzazione di eventi culturali di alto livello è evidente nell'invito esteso agli Organi di Informazione e ai cittadini interessati a partecipare a un incontro conviviale straordinario.

L'evento, che si terrà presso il Ristorante Intrecci di via Binel 12 ad Aosta, il martedì 10 ottobre, a partire dalle ore 20.00, promette di essere un'esperienza affascinante e istruttiva. Il tema scelto, "Il Parco nazionale Gran Paradiso: storia del primo parco nazionale d’Italia," rappresenta un omaggio alla bellezza naturale e alla ricca storia di questa meravigliosa area protetta.

La presenza di Paolo Paci, noto giornalista e scrittore specializzato in viaggi, arte, gastronomia e culture alpine, conferisce un valore aggiunto all'evento. Il suo lavoro con prestigiose riviste di viaggi, come Bell’Italia, Bell’Europa, Weekend Viaggi, e Viaggiesapori, testimonia la sua profonda conoscenza e passione per le bellezze naturali e culturali delle Alpi italiane.

Il libro "L’alfabeto del Paradiso," uscito nel novembre 2022 con il patrocinio dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso, è al centro della discussione. Questo volume rappresenta una testimonianza preziosa e completa sulla storia del Parco, dalle sue origini fino ai giorni nostri. L'autore invita i lettori a esplorare il Parco come un libro aperto, con ogni passo che rivela un nuovo capitolo, raccontando storie di flora e fauna, ghiacciai e valli, ma anche di uomini e donne che hanno contribuito alla sua conservazione e valorizzazione, come il re Vittorio Emanuele II, gli alpinisti, gli scienziati ed ecologisti.

La discussione sarà moderata da Enrico Martinet, un rinomato giornalista noto per la sua eloquenza e profonda comprensione dei temi legati all'ambiente e alla cultura alpina. La sua presenza garantirà un dibattito informativo e coinvolgente.

L'invito al Circolo della Stampa Valdostana a partecipare a questo evento rappresenta un'opportunità unica per tutti coloro che sono affascinati dalla bellezza delle Alpi italiane e desiderano approfondire la storia del Parco nazionale Gran Paradiso.

La combinazione di un autore esperto come Paolo Paci e un moderatore di talento come Enrico Martinet promette di rendere questa serata un'esperienza indimenticabile per gli amanti della natura e della cultura alpina.

Per prenotare la gradita presenza, il cell. della Presidente Mariagrazia Vacchina è 335.7070016, quello della Segretaria Margherita Garzino 335.5416466.