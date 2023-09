Terremoto in Marocco: aperta una raccolta fondi per aiutare le comunità di montagna più colpite

La situazione drammatica che sta vivendo la popolazione marocchina in seguito al violento terremoto che ha colpito il paese del nord Africa ha profondamente scosso il mondo del volontariato valdostano e generato apprensione nei maghrebini residenti sul territorio.

Si tratta di una comunità ampia, la seconda, dopo quella rumena, per numero assoluto di persone, pari al 18,9% della popolazione straniera regionale, per un totale di 1.600 persone circa. (Fonte: Censimento permanente della popolazione 2020).

Dall’incontro odierno tra il CSV, la Lega Islamica della Valle d’Aosta, alcuni rappresentanti della comunità marocchina e la Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta è nata, in tempi rapidi, una mobilitazione per l’avvio di una raccolta fondi a sostegno dei bisogni primari della popolazione.

“Le popolazioni più duramente colpite, dove si registra anche il bilancio più catastrofico per numero di vittime, feriti e villaggi distrutti, sono quelle residenti lungo la catena montuosa dell’Atlante. Da comunità di montagna, consci delle difficoltà che queste persone stanno vivendo e dovranno affrontare nei prossimi mesi, abbiamo sentito il dovere di lanciare una mobilitazione nel segno della solidarietà tra genti di montagna, abituate a spendersi e a soccorrere chi si trova in pericolo in un territorio difficile” è il commento congiunto di Claudio Latino, Presidente del CSV, di Patrik Vesan, Segretario generale della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta e di Mohamed Chaib, presidente della Lega Islamica in Valle d'Aosta.

I fondi raccolti, grazie all’ormai consueta generosità dei valdostani, saranno gestiti da un Comitato che individuerà attentamente, ma in tempi rapidi, le situazioni di emergenza che necessitano di interventi.

Il sostegno economico sarà rivolto a progetti mirati a favore di comunità e villaggi di montagna per il tramite di associazioni locali verificate, aiuti quindi privati che non incontreranno il limite, per ora temporaneo, posto dal governo marocchino e indirizzato agli aiuti pubblici da altri Stati.

Le persone interessate possono versare sul conto corrente intestato alla Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta presso la BCC Valdostana (IBAN IT53 Q 08587 01211 000110150701) indicando la causale “Terremoto Marocco”. È possibile anche versare con carta di credito sul sito della Fondazione comunitaria www.fondazionevda.it (sempre indicando la causale Terremoto Marocco).