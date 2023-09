IL PEPERONCINO ROSSO

G20, Biden dimentica Giorgia Meloni. Nell’elenco dei leader incontrati manca solo la premier italiana. Sicuramente sarà colpa di Gentiloni e per questo la premier l'ha tenuto distante. Il commissario italiano che, tanto per intenderci, col dossier ITA non ha competenze dirette. Ma l'importante è creare la mitologia che la UE è contro l'Italia. Solo così potranno giustificare gli insuccessi che a breve si riverseranno a cascata sull'Italia.