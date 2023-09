Sinodo, Papa Francesco partecipa alla Veglia Ecumenica il 30 settembre

Di Veronica Giacometti

E' stata presentata oggi presso la Sala Stampa della Santa Sede l'iniziativa, aperta a tutti, promossa e animata dalla Comunità di Taizé, "Together – Raduno del Popolo di Dio" e la Veglia di Preghiera Ecumenica presieduta da Papa Francesco in Piazza San Pietro il prossimo 30 settembre. Tutto alla Vigilia della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. Paolo Ruffini illustra anche alcuni aggiornamenti sulla XVI Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi.

Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Presidente della Commissione per l’Informazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, notifica poi anche alcune informazioni importanti riguardo lo svolgimento dell'Assemblea. Ruffini commenta subito che ancora non c'è un calendario definitivo. Ed anche il regolamento è in via di definizione.

"Come previsto dalla Costituzione apostolica Episcopalis communio, il frutto di questo discernimento, sarà raccolto nel documento finale che sarà redatto l’anno venturo, al termine delle due Sessioni, e offerto al Santo Padre. Il compito della Prima Sessione è quello di incominciare questo discernimento, che si concluderà nella Seconda. A ogni Membro verrà inoltre data una copia di tutti i documenti pubblicati sin dall’inizio: i documento preparatorio, il documento di lavoro per l’assemblea continentale, i report dell’assemblea continentale e l’Instrumentum laboris.", specifica subito Ruffini.

I lavori in plenaria per la Prima Congregazione Generale (con gli interventi del Segretario Generale, del Relatore Generale e del Santo Padre) inizieranno il 4 ottobre. Sia la Messa che i lavori della prima Congregazione Generale saranno trasmessi.

Le lingue ufficiali dell’Assemblea sono: italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese.

I lavori dell’Assemblea sinodale saranno divisi in cinque Moduli. Dunque un modulo sulla sinodalità, uno sulla comunione, uno sulla missione, uno sulla partecipazione. Il Modulo Conclusivo sarà dedicato approvazione della Relazione di Sintesi di questa Prima Sessione dell’Assemblea.

Ogni modulo prevede sedute in Assemblea plenaria (dette Congregazioni Generali) e gruppi di lavoro (detti Circoli Minori). Ogni Modulo inizierà con una Messa a San Pietro.

Sempre Ruffini specifica che ciascun Modulo, i lavori prevedono una articolazione tra Congregazioni Generali e Circoli Minori. Ciò permetterà di alternare momenti di approfondimento in gruppi numericamente più ridotti con lo sguardo universale proprio dell’Assemblea plenaria.

I lavori del Modulo Conclusivo saranno organizzati a partire dalla presentazione di una bozza della Relazione di Sintesi, che verrà discussa in sede di Congregazione Generale e su cui i Circoli Minori formuleranno le loro osservazioni (o modi).

I Circoli Minori saranno composti da 10/12 persone ciascuno, e saranno formati dalla Segreteria Generale sulla base delle preferenze linguistiche e tematiche indicate da ciascun partecipante. "I risultati del discernimento del Circolo Minore saranno espressi in un Resoconto scritto che raccoglierà punti di convergenza e di divergenza, tensioni emerse e domande che restano aperte, e soprattutto intuizioni e proposte in merito a passi concreti da intraprendere in relazione alle questioni affrontate; comprenderà anche una breve valutazione della dinamica e del clima in cui si sono svolti i lavori", aggiunge Paolo Ruffini.

"L’Assemblea, dopo tre settimane di preghiera, riflessione e conversione, approverà un documento di sintesi. Che sarà naturalmente pubblico. Ma non sarà il documento finale", conclude il Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede.

Nei prossimi giorni ci saranno altre conferenze stampa per i giornalisti dove verrà aggiornata la lista dei partecipanti. "Ci sarà qualche piccolo cambiamento o integrazione nella lista dei membri partecipanti al Sinodo e sarà comunicato nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda la Veglia Sr. Nathalie Becquart, intervenuta alla Conferenza Stampa, spiega i dettagli dell'evento. "Non ci può essere sinodalità senza ecumenismo e non c'è ecumenismo senza sinodalità. Questa prospettiva ha portato alla decisione di organizzare una veglia di preghiera ecumenica sabato 30 settembre dalle 17 alle 19 in Piazza San Pietro.", commenta Sr. Nathalie Becquart, Sottosegretaria della Segreteria Generale del Sinodo.