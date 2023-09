ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA LOI POUR GAGNER UN FRÈRE DE SON PIRE ABÎME

Qu'est-ce qu'un pire abîme pour l'homme? Il s'agit d'un enfer existentiel dans cette vie mortelle. Comment libérer un frère perdu dans cet abîme, replié sur lui-même dans sa culpabilité? Comment recoudre le tissus déchiré de relation fraternelle? Comment corriger un frère intransigeant, récalcitrant qui reste sur ses positions erronées? Simone Weil, dans son livre intitulé "La pesanteur et la grâce", défend la loi de l'insertion du supérieur dans l'inférieur. Celui qui est offensé s'il ne garde pas dans son coeur la haine est supérieur par rapport à son agresseur. Le modèle est Jésus qui tend la main à son traite Judas, en l'appelant "ami". Cette insertion exige l'humilité, l'abaissement de soi et le courage de la vérité dans la charité pour récupérer un frère.

1. UN HOMME MAUVAIS RESTE UN FRÈRE

La loi de la grâce est une révolution opérée par Jésus où il renverse la logique humaine "de l'oeil pour l'oeil, dent pour dent"(Mt5,38). La loi du talion était déjà un dépassement de la loi d'Hamourabi où la vengeance était infinie. Le Fils de Dieu qui n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais accomplir(Mt5,17), nous invite à adhérer à la logique de la miséricorde du Père qui pleure notre mal comme une mère.

Seul la vérité dans la charité permet de récupérer un frère perdu à travers le pardon, l'éradication de la violence dans toutes ses formes. Cet instinct de vengeance qui nous habite et qui intoxique les rapports humains est appelé par Simone Weil "la loi de la pesanteur" et saint Augustin le qualifie de "perversion de la volonté". Quelle est la nouveauté de la loi du Christ dans l'assainissement des rapports humains?

En général, nous confondons le pardon et l'oubli, le pardon à la façade qui ne nous libère pas de rancoeur ou le pardon qui vient après l'humiliation de celui qui nous a offensé.

Jésus nous enseigne dans ce quatrième discours qu'avec l'accueil de la grâce qu'il nous donne sans aucune imposition, l'impossible pardon humain devient possible.

Ce discours sur le pardon est l'application du discours de la montagne. En effet, dans le premier discours programme qui constitue la référence des autres qui suivent, Jésus dit qu'il faut aimer nos ennemis et prier pour nos persécuteurs (Mt5,44). Jésus nous invite à reconnaître que le pardon vient de Dieu et qu'il faut imiter la bonté providentielle du Père qui fait lever son soleil et fait tomber sa pluie sur les méchants et sur les bons.

En priant en esprit et en vérité, nous sommes appelés à reconnaître que nous sommes tous pécheurs quand nous prions au Père: "Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs" (Mt6,12). Jésus met en cause l'hypocrisie des pharisiens qui voulaient lapider la femme adultère en leur disant: "Qui est sans péché lui jette le premier la pierre"(Jn8,7).

Dans le discours sur le pardon, l'homme qui offense reste un frère à gagner. Dans cette révolution sur le pardon, c'est celui qui est offensé qui ouvre la voie du pardon, en allant trouver celui qui l'a offensé. Il faut de l'humilité pour ne pas humilier un frère, du courage pour dépasser un passé plein de haine, d'amertume et de rancoeur pour un avenir plein d'espérance et de joie pour la possibilité du retour d'un frère, libéré de son pire abîme du péché.



2. LE COURAGE DE LA VÉRITÉ DANS LA CHARITÉ.

Comment procéder pour aller retrouver un frère qui vit dans la captivité? Jésus nous donne ces indications: Premièrement il faut vaincre la peur en allant rencontrer la personne pour lui parler dans la vérité sans offense avec délicatesse. Ce mouvement exclut toute forme de langage adulatoire et diplomatique. Il faut une purification, un déblayage complet, une mortalité du moi, pour ouvrir le chemin du dialogue dans un franc-parler, afin de retrouver la perle perdue dans une masse de vices.

Deuxièmement, s'il n'écoute pas, il faut encore du courage pour ne pas jetter l'eau salle du bain avec l'enfant. Jésus nous invite à impliquer deux ou trois personnes. S'il reste récalcitrant, il faut convoquer la communauté, en grec "ekklesìa". La parole d'un représentant de la communauté est investie d'autorité, car le tout est plus que la somme des parties qui le compose. S'il n'écoute pas non plus la communauté, qu'il soit considéré comme païen ou publicain. Jesus ne dit pas qu'il faut maudir cette personne rebelle. La loi nouvelle du pardon n'est pas l'oubli des offenses. La correction fraternelle ne se réduit pas à la banalité d'un baiser falacieux ou d'un embrassement plein d'hypocrisie pour oublier les offenses subies. La vérité dans la charité est la loi pour gagner un frère.



3. N'AYEZ DE DETTE ENVERS PERSONNE SAUF L'AMOUR MUTUEL.

La première lecture du livre d'Ézechiel est une anticipation pédagogique de la loi nouvelle du Christ. Dieu par son prophète, ne veut perdre personne. Le prophète a la mission de guetteur, de veilleur sur le peuple de Dieu afin que personne ne se perde. Il transmet au peuple la volonté de celui qui l'a envoyé. La parole de Dieu dont il est le porte-parole, a pour mission de guider, de corriger et d'édifier l'individu et la communauté. Si le prophète fait ce qu'il veut, s'il n'avertit pas le méchant pour qu'il se convertisse, il rendra compte de son sang. Chacun, par le baptême et la confirmation participe à la mission prophétique et sacerdotale.

Cette vocation de guetteur en vue d'avertir celui ou celle qui veut tomber plus bas dans le péché mortel, concerne chaque membre de la communauté des baptisés dans l'eau, dans le sang et dans le feu.

Ainsi, le péché grâve dans la communauté chrétienne est l'indifférence. Saint Paul dans la seconde lecture nous donne cette règle de vie pour vivre en harmonie avec les autres: "N'ayez de dettes envers personne, sinon celle de l'amour mutuel".

Le contenu de cet amour peut être synthétiser en ces mots: la correction fraternelle qui conduit à la reconnaissance de ses torts, le courage de dire la vérité sans recourir à la violence amère qui conduirait le pénitent à la révolte et à l'auto-défense, la confiance en toute personne qui allume en elle la lumière de la liberté du coeur.

"La charité ne fait point de tort au prochain. La charité est donc la Loi dans sa plénitude"(Rm13,10).

4. PRIÈRE DE LIBÉRATION

Seigneur Jésus, toi qui est venu chercher la brebis égarée, Seigneur fais-nous revenir et prends pitié de nous.

Toi qui es venu panser les coeurs brisés et accablés de souffrance, Seigneur purifie-nous.

Toi qui tends la main à Judas qui te trahit, Seigneur aide-nous à accueillir avec bienveillance ceux qui nous ont offensés.

Toi qui pardonnes à ceux qui te crucifient, accorde-nous le courage du pardon dans la sincérité du coeur.

En toi nous croyons, en toi nous espérons, par toi nous aimons. Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera