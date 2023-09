Almanach de dimanche 10 septembre sainte Ines

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Domenica 10 settembre

Cattedrale – ore 10.30

S. Messa per il Convegno regionale dell’Ordo Virginum

Seminario Maggiore – ore 15.00

Incontro con le partecipanti al Convegno regionale dell’Ordo Virginum

Chiesa parrocchiale di Chambave – ore 18.30

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Chambave, Diémoz, Saint-Denis e Verrayes

e per l’ingresso di don Alessandro Valerioti nelle Parrocchie di Chambave, Diémoz e Saint-Denis

Lunedì 11 settembre

Seminario Maggiore – pomeriggio e sera

Incontro con gli ordinandi diaconi permanenti

Martedì 12 e mercoledì 13 settembre

Santuario di Oropa

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese

Giovedì 14 settembre

Curia Vescovile – ore 15.00

Prima riunione del nuovo Consiglio diocesano per gli affari economici

Seminario Maggiore – ore 18.00

Riunione degli uffici pastorali diocesani

Sabato 16 settembre

Chiesa parrocchiale di Villeneuve – ore 18.30

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Aymavilles, Cogne e Villeneuve

e per l’ingresso di don Renato Roux nella Parrocchia di Villeneuve

Domenica 17 settembre

Chiesa parrocchiale di Arvier – ore 10.00

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Arvier, Avise e Valgrisenche

e per l’ingresso del Parroco, don Antonio Leonetti

Cattedrale – ore 15.00

S. Messa per l’Ordinazione diaconale di Giulio Cumino, Domenico D’Imperio, Michelangelo Furfaro, Bruno Genestreti, Massimo Ratto e Daniele Rivetto

Lunedì 18 settembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

Due Giorni” del clero all’inizio dell’Anno Pastorale

Priorato di Saint-Pierre – pomeriggio

Riunione gruppo rielaborazione materiale del mattino

LE MESSAGER RICORDA sainte Ines

La Chiesa celebra Santa Pulcheria Imperatrice

Figlia degli imperatori d'Oriente Arcadio ed Eudocia, Pulcheria nacque nel 399 a Costantinopoli. Ancora bambina perse i due genitori, e fino al conseguimento della maggiore età del fratello Teodosio II (detto "il Calligrafo") fu reggente dell'impero. Alquanto autoritaria, compì il proprio dovere con estrema religiosità e consacrò la sua verginità al Signore. Ebbe un ruolo determinante nelle nozze del fratello convincendolo a sposare la greca Atenia. Dopo la morte del fratello, nel 450, Pulcheria, diventata imperatrice, sposò il senatore Marciano con il patto che rispettasse la sua verginità. Ebbe un ruolo determinante nella sconfitta del nestorianesimo, e per questo fu canonizzata. La sua festa si celebra il 10 settembre. Il suo culto in Occidente ebbe nuovo impulso con papa Benedetto XIV il quale, colpito dal valore del suo casto matrimonio, con un decreto del 2 febbraio 1752 lo estese in buona parte dell'Europa.

Il sole sorge alle ore 7,02 e tramonta alle ore 19,52

“La politica è più nobile dell’apparire, del marketing, di varie forme di maquillage mediatico; il buon politico dovrebbe assumere come suo primo impegno quello di eliminare effettivamente la fame”. (Papa Francesco)”.