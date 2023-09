Terremoto in Marocco. Oltre 300 morti

Un evento devastante ha colpito il Marocco che ha causato la perdita di almeno 300 vite umane e il crollo di edifici storici preziosi. L'epicentro di questo terribile evento è stato individuato nella zona di Marrakech, situata a una profondità di 10 chilometri sotto la superficie terrestre.

Oltre 150 persone sono rimaste ferite, e nelle regioni montane, i soccorritori stanno lottando per raggiungere le zone più colpite.La portata della tragedia è stata amplificata dal fatto che questa scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il Paese, suscitando una massiccia mobilitazione da parte delle autorità e della comunità. I 30 drammatici secondi di terrore, che si sono verificati nella notte alle 23:11 ora locale, hanno rappresentato il terremoto più grave e intenso nella storia del Marocco, secondo i media locali.

Le squadre di soccorso hanno affrontato notevoli difficoltà nel loro tentativo di raggiungere le zone maggiormente colpite a causa dei crolli. In migliaia si sono riversati per le strade di Marrakech e nei labirintici vicoli della medina, nel centro storico della città. Questo disastro ha causato danni significativi alle mura erette nel 1120 per difendere la città dagli attacchi delle tribù berbere.

Anche la famosa piazza Jamaa el Fna ha subito danni, con il crollo del minareto di una piccola moschea e la comparsa di crepe sul campanile della chiesa cattolica nel quartiere di Gueliz.La scossa di terremoto è stata avvertita lungo tutta la dorsale dell'Atlante, con conseguenti danni anche in altre zone del Paese, tra cui Merzouga, Essaouira, Agadir, Ouarzazate, Casablanca e Rabat, estendendo così l'impatto di questa tragedia su vaste aree geografiche.

Il governo del Marocco ha invitato la popolazione a mantenere la calma e a evitare il panico, sottolineando che tutte le risorse disponibili sono state messe in atto per affrontare questa tragedia.

La comunità internazionale ha espresso solidarietà, con l'Unione Europea pronta a sostenere il Marocco in questo momento difficile.

Questa non è la prima volta che il Marocco è stato colpito da terremoti devastanti, ma l'ampiezza di questa catastrofe e la sua diffusione in tutto il paese rendono questa situazione particolarmente difficile. Il paese si trova ora di fronte alla sfida di fornire rapidamente assistenza alle migliaia di persone che sono rimaste senza casa a causa di questa tragedia.