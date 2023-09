unnel du Mont Blanc Les travaux de rénovation sont temporairement reportés et le Tunnel fermera pour une durée plus courte que prévue

En parallèle de l’annonce de la réouverture imminente de l’A43 en Maurienne et du rétablissement du trafic poids lourds au Tunnel du Fréjus, les États français et italien se sont réunis en Commission Intergouvernementale le jeudi 7 septembre pour décider ensemble des suites à donner concernant les travaux du Tunnel du Mont Blanc qui auraient dû débuter le 4 septembre.



En raison de la complexité du chantier et des risques pour la bonne connectivité entre la France et l’Italie, les deux États ont acté le report d’un an du chantier-test de rénovation de 600 mètres de voûte, qui devait durer 14 semaines.



Dans le même temps, les deux Etats ont confirmé la réalisation en 2023 des autres travaux de maintenance prévus sur le site, parmi lesquels le remplacement des 76 accélérateurs sur la voûte.



Par conséquent, le Tunnel fermera, pour une durée plus courte que prévue, estimée à ce stade à 7 semaines.



Cette fermeture n’est pas envisagée avant la fin de la semaine prochaine. Des évaluations complémentaires sont menées, et une nouvelle planification est en cours de définition par les équipes du TMB-GEIE et les entreprises de travaux. L’organisation et le planning précis des travaux seront fixés dans les meilleurs délais.