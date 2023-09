Almanach de samedi 9 septembre saint Alain

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Sabato 9 settembre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Chiesa parrocchiale di Nus – ore 18.00

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Fénis, Nus, Saint-Barthélemy e Saint Marcel

e per l’ingresso del Parroco don Andrea Marcoz

Domenica 10 settembre

Cattedrale – ore 10.30

S. Messa per il Convegno regionale dell’Ordo Virginum

Seminario Maggiore – ore 15.00

Incontro con le partecipanti al Convegno regionale dell’Ordo Virginum

Chiesa parrocchiale di Chambave – ore 18.30

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Chambave, Diémoz, Saint-Denis e Verrayes

e per l’ingresso di don Alessandro Valerioti nelle Parrocchie di Chambave, Diémoz e Saint-Denis

Lunedì 11 settembre

Seminario Maggiore – pomeriggio e sera

Incontro con gli ordinandi diaconi permanenti

Martedì 12 e mercoledì 13 settembre

Santuario di Oropa

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese

Giovedì 14 settembre

Curia Vescovile – ore 15.00

Prima riunione del nuovo Consiglio diocesano per gli affari economici

Seminario Maggiore – ore 18.00

Riunione degli uffici pastorali diocesani

Sabato 16 settembre

Chiesa parrocchiale di Villeneuve – ore 18.30

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Aymavilles, Cogne e Villeneuve

e per l’ingresso di don Renato Roux nella Parrocchia di Villeneuve

Domenica 17 settembre

Chiesa parrocchiale di Arvier – ore 10.00

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Arvier, Avise e Valgrisenche

e per l’ingresso del Parroco, don Antonio Leonetti

Cattedrale – ore 15.00

S. Messa per l’Ordinazione diaconale di Giulio Cumino, Domenico D’Imperio, Michelangelo Furfaro, Bruno Genestreti, Massimo Ratto e Daniele Rivetto

Lunedì 18 settembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

Due Giorni” del clero all’inizio dell’Anno Pastorale

Priorato di Saint-Pierre – pomeriggio

Riunione gruppo rielaborazione materiale del mattino

LE MESSAGER RICORDA saint Alain

La Chiesa celebra San Pietro Claver Sacerdote

Nato a Verdù, a pochi chilometri da Barcellona, il 25 giugno 1580, Pietro Claver entra nella Compagnia di Gesù dopo aver pronunciato i primi voti nel 1604. Tra il 1605 e il 1608 studia filosofia a Palma di Maiorca e viene ordinato sacerdote a Cartagena nel 1616 e, diventato missionario, presta le sue cure pastorali agli schiavi neri, deportati dall'Africa. Qui, infatti, sbarcano migliaia di schiavi, quasi tutti giovani: ma invecchiano e muoiono presto per la fatica e i maltrattamenti; e per l'abbandono quando sono invalidi. In particolare, pronuncia il voto di essere «sempre schiavo degli Etiopi» (all'epoca si chiamavano «etiopi» tutti i neri) e per comprendere i loro problemi impara anche la lingua dell'Angola. Ammalatosi di peste, sopporta perfino i maltrattamenti del suo infermiere, che è un nero. Morto a 74 anni e canonizzato nel 1888 insieme con Alfonso Rodriguez, suo fratello gesuita e amico, è stato proclamato patrono delle missioni per i neri da Papa Leone XIII.

Il sole sorge alle ore 6,53 e tramonta alle ore 20,05

“La politica è più nobile dell’apparire, del marketing, di varie forme di maquillage mediatico; il buon politico dovrebbe assumere come suo primo impegno quello di eliminare effettivamente la fame”. (Papa Francesco)