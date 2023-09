Almanach de vendredi 8 septembre Nativité de la Vierge Marie

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Giovedì 7 settembre

Cattedrale – ore 9.30

S. Messa Pontificale e processione per la Solennità di San Grato patrono della Città e della Diocesi

Cattedrale – ore 17.00

Vespri Pontificali

Venerdì 8 settembre

La Salle e Valdigne – mattino

Processione al Santuario di Notre-Dame-de La Guérison e

Santa Messa alle ore 11.00

Sabato 9 settembre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Chiesa parrocchiale di Nus – ore 18.00

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Fénis, Nus, Saint-Barthélemy e Saint Marcel

e per l’ingresso del Parroco don Andrea Marcoz

Domenica 10 settembre

Cattedrale – ore 10.30

S. Messa per il Convegno regionale dell’Ordo Virginum

Seminario Maggiore – ore 15.00

Incontro con le partecipanti al Convegno regionale dell’Ordo Virginum

Chiesa parrocchiale di Chambave – ore 18.30

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Chambave, Diémoz, Saint-Denis e Verrayes

e per l’ingresso di don Alessandro Valerioti nelle Parrocchie di Chambave, Diémoz e Saint-Denis

Lunedì 11 settembre

Seminario Maggiore – pomeriggio e sera

Incontro con gli ordinandi diaconi permanenti

Martedì 12 e mercoledì 13 settembre

Santuario di Oropa

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese

Giovedì 14 settembre

Curia Vescovile – ore 15.00

Prima riunione del nuovo Consiglio diocesano per gli affari economici

Seminario Maggiore – ore 18.00

Riunione degli uffici pastorali diocesani

Sabato 16 settembre

Chiesa parrocchiale di Villeneuve – ore 18.30

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Aymavilles, Cogne e Villeneuve

e per l’ingresso di don Renato Roux nella Parrocchia di Villeneuve

Domenica 17 settembre

Chiesa parrocchiale di Arvier – ore 10.00

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Arvier, Avise e Valgrisenche

e per l’ingresso del Parroco, don Antonio Leonetti

Cattedrale – ore 15.00

S. Messa per l’Ordinazione diaconale di Giulio Cumino, Domenico D’Imperio, Michelangelo Furfaro, Bruno Genestreti, Massimo Ratto e Daniele Rivetto

Lunedì 18 settembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

Due Giorni” del clero all’inizio dell’Anno Pastorale

Priorato di Saint-Pierre – pomeriggio

Riunione gruppo rielaborazione materiale del mattino

LE MESSAGER RICORDA Nativité de la Vierge Marie

La Chiesa celebra Natività della Beata Vergine Maria

Questa celebrazione, che ricalca sul Cristo le prerogative della Madre, è stata introdotta dal papa Sergio I (sec VII) nel solco della tradizione orientale. La natività della Vergine è strettamente legata alla venuta del Messia, come promessa, preparazione e frutto della salvezza. Aurora che precede il sole di giustizia, Maria preannunzia a tutto il mondo la gioia del Salvatore.



Festa della Natività della Beata Vergine Maria, nata dalla discendenza di Abramo, della tribù di Giuda, della stirpe del re Davide, dalla quale è nato il Figlio di Dio fatto uomo per opera dello Spirito Santo per liberare gli uomini dall’antica schiavitù del peccato.

Nella data odierna le chiese d’Oriente e d’Occidente celebrano la nascita di Maria, la madre del Signore. La fonte prima che racconta l’evento è il cosiddetto Protovangelo di Giacomo secondo il quale Maria nacque a Gerusalemme nella casa di Gioacchino ed Anna. Qui nel IV secolo venne edificata la basilica di sant’Anna e nel giorno della sua dedicazione veniva celebrata la natività della Madre di Dio. La festa si estese poi a Costantinopoli e fu introdotta in occidente da Sergio I, un papa di origine siriana. «Quelli che Dio da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati»: Dante sembra quasi parafrasare il versetto di san Paolo quando definisce Maria «termine fisso d’eterno consiglio».

Il sole sorge alle ore 6,53 e tramonta alle ore 20,05

“La politica è più nobile dell’apparire, del marketing, di varie forme di maquillage mediatico; il buon politico dovrebbe assumere come suo primo impegno quello di eliminare effettivamente la fame”. (Papa Francesco)