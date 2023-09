Autunno: stagione di rincari

Le famiglie italiane, soprattutto quelle con reddito medio-basso, stanno affrontando numerose difficoltà a seguito dei rincari che si stanno verificando in vari settori di consumo, rendendo il bilancio familiare sempre più difficile da gestire.Aumento del costo della spesa alimentare.

Nonostante una lieve discesa dell'inflazione, il costo del carrello della spesa è aumentato del 10,1% rispetto all'anno precedente, con una media di 777 euro in più da pagare. Prodotti come lo zucchero (+43%), l'olio d'oliva (+37%), e la frutta e la verdura, a causa di eventi climatici estremi, contribuiscono a questi aumenti.

Carburanti più costosi: Il prezzo dei carburanti rimane elevato, con la benzina vicina ai 2 euro al litro. Ciò si tradurrà in un aumento delle spese per le famiglie, soprattutto per quelle che necessitano di due pieni al mese, con una spesa aggiuntiva prevista di 107 euro rispetto all'anno precedente.

Aumento delle bollette: Le bollette, in particolare quella del gas, stanno subendo un aumento. Una famiglia con consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui spenderà il 2,3% in più rispetto a luglio.

Mutui più costosi: Le famiglie con mutui a tasso variabile risentono degli aumenti del costo del denaro, con una rata mensile media che costa 270 euro in più rispetto all'anno precedente.

L'eventualità di ulteriori aumenti potrebbe portare a un aumento significativo delle spese annue per le famiglie.

Spese scolastiche in aumento: Gli studenti e le loro famiglie affrontano aumenti dei costi legati alla scuola, compresi zaini, quaderni, astucci, penne ed evidenziatori, con un aumento del 9% (equivalente a 50 euro in più per famiglia).

Inoltre, i libri di testo vedono aumenti stimati tra il 4% e il 12%, con una media di 45 euro in più rispetto all'anno precedente.Aumento delle consumazioni fuori casa: Le famiglie devono affrontare anche aumenti nei costi delle consumazioni in bar e ristoranti, con una spesa prevista di 28 euro in più nei prossimi quattro mesi.

Aumento delle tariffe dei mezzi pubblici: Le tariffe dei mezzi pubblici stanno aumentando in diverse città italiane, rendendo più costoso il trasporto pubblico per le famiglie. Questo potrebbe incidere sulle spese quotidiane dei pendolari e delle famiglie.

Tutti questi rincari stanno mettendo a dura prova le finanze delle famiglie italiane, in particolare quelle con un reddito medio-basso, rendendo necessario un bilancio più attento e una pianificazione finanziaria rigorosa per far fronte alle crescenti spese quotidiane.