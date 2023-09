"Living Heritage", visite gratuite per Plaisirs de Culture 2023

È in programma dal 16 al 24 settembre l’undicesima edizione di Plaisirs de Culture, la rassegna di iniziative culturali che la Regione autonoma Valle d'Aosta organizza aderendo alle Giornate Europee del Patrimonio - European Heritage Days - la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa. Le Giornate Europee del Patrimonio, dedicate quest’anno al tema “Living Heritage – Patrimonio vivente”, vedranno aperture straordinarie di siti storici e culturali in tutta Italia, e la Valle d'Aosta non fa eccezione. All'interno delle iniziative promosse dalla Regione per questa edizione, Fondation Grand Paradis partecipa con aperture gratuite dei suoi siti culturali: la cripta della Chiesa di Saint-Léger, il Castello d'Introd e la rocca di Châtel-Argent.

I tre siti saranno visitabili nei weekend del 16-17 e del 23-24 settembre. Ogni pomeriggio si terrà un unico percorso guidato che accompagnerà i visitatori in un viaggio nel tempo fra patrimonio materiale e immateriale alla scoperta della storia e dell’identità culturale del Gran Paradiso.

In ognuna delle date, il percorso con guida turistica inizierà alle 14.00 alla Cripta di Saint-Léger a Aymavilles, ripercorrendo la storia degli scavi che hanno permesso di tracciare la cronografia di questo antico luogo e dei molteplici usi che ha avuto nel corso dei secoli.

A seguire, alle 15.30, i partecipanti potranno visitare il Castello di Introd. Sarà l'occasione per scoprire la storia di questo suggestivo bene architettonico, il cui primo nucleo risale probabilmente al XII secolo, e del granaio quattrocentesco che si trova sulla spianata del castello, raro esempio di costruzione interamente in legno tipica dell’architettura del basso Medioevo valdostano.

Le visite si concluderanno alle 17.00 con l’itinerario Vivre Châtel-Argent: partendo dalla rampa di accesso alla Chiesa di Santa Maria a Villeneuve, si raggiungerà la rocca di Châtel-Argent che, con la sua torre alta 15 metri, sovrasta l'abitato.

Le visite, gratuite con prenotazione obbligatoria, sono organizzate in modo che sia possibile vedere tutti e tre i siti in un solo pomeriggio, visitando alle 14.00 la cripta della Chiesa di Saint-Léger, alle 15.30 il Castello di Introd e alle 17.30 Châtel-Argent. Gli spostamenti da un sito all’altro dovranno essere gestiti autonomamente dai partecipanti.

È possibile prenotare le visite e gli eventi direttamente online dalla homepage di questo sito: www.grand-paradis.it.