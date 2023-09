Il Soccorso Alpino Valdostano ha effettuato condotto a metà pomeriggio di oggi, in zona Bivacco Craveri Dames Angleises (Aiguille noire) per il recupero di due alpinisti italiani di cui uno colpito da un sasso. Affidato alle cure del Pronto soccorso, le sue condizioni non sono preoccupanti.