Arresto facile per i minori protagonisti di stupri

Il Decreto Caivano, approvato dal Consiglio dei Ministri, contiene una serie di misure critiche che riguardano il contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile in Italia. Queste misure presentano aspetti di notevole rilevanza e potenziale impatto sulla società e sul sistema giuridico italiano.

Glii aspetti critici del provvedimento:

Custodia cautelare per minori: Il decreto abbassa da 9 a 6 anni la soglia della pena per cui è possibile applicare la custodia cautelare ai minori. Questo significa che i minori potrebbero essere incarcerati più facilmente, anche per reati meno gravi, se sussiste il pericolo di fuga.

Ammonimento del questore esteso: Si estende l'istituto dell'ammonimento del questore anche ai minorenni di età compresa tra i 12 ed i 14 anni per reati con pena non inferiore a 5 anni. Questo può comportare un aumento delle misure sanzionatorie nei confronti dei minori.

Divieto di utilizzare piattaforme informatiche: In caso di condanna per reati gravi legati a armi o droga, il questore può proporre al tribunale il divieto di utilizzare piattaforme o servizi informatici e telematici specifici, oltre al divieto di possedere telefoni cellulari per i minori dai 14 anni in su.

Sanzioni per i genitori: I genitori che non vigilano adeguatamente sui loro figli o non assolvono ai loro obblighi educativi possono essere sanzionati con multe da 200 a 1.000 euro, a meno che non provino di non aver potuto impedire il reato. Questo mette maggiore responsabilità sui genitori per il comportamento dei loro figli.

Percorso di rieducazione: Viene introdotto un percorso di rieducazione per i minori coinvolti in reati con una pena massima non superiore a 5 anni di reclusione. Questo percorso prevede il coinvolgimento del minore in lavori socialmente utili o attività a beneficio della comunità.

Abolizione della multa per l'istruzione obbligatoria: Il decreto abroga l'articolo del codice penale che prevedeva una multa di 30 euro per chi non garantiva l'istruzione obbligatoria ai minori. Al suo posto, introduce la possibilità di una pena fino a due anni di carcere per chi, rivestendo un'autorità o incarico di vigilanza su un minore, omette senza giusto motivo di garantire l'istruzione obbligatoria.

Perdita della potestà genitoriale: La segnalazione di un pm al procuratore per i minorenni che un ragazzo è coinvolto in attività criminali potrebbe portare alla perdita della potestà genitoriale.

Trasferimento degli ultra 18enni nelle carceri ordinarie: Gli adulti sopra i 18 anni potrebbero essere trasferiti nelle carceri ordinarie solo in casi gravi, come turbare l'ordine degli istituti o impiegare violenza. Questo trasferimento richiederà l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza.

Aumento delle sanzioni per lo spaccio di droga da parte dei minori: Si prevede un aumento delle sanzioni per lo spaccio di droga leggera da parte dei minori, con possibilità di arresto in flagranza.

Controllo parentale per il porno online: Si promuove l'implementazione del parental control gratuito su tutti i dispositivi per contrastare l'accesso dei minori al porno online.

Interventi infrastrutturali a Caivano: È previsto un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio di Caivano.

Insomma, il Decreto Caivano contiene misure che mirano a contrastare la criminalità minorile e il disagio giovanile, ma al contempo sollevano questioni legate ai diritti dei minori, alla responsabilità dei genitori, e alla gestione della pena per i reati minori. La sua attuazione e l'efficacia nel raggiungere gli obiettivi proposti saranno soggetti a valutazione e dibattito in futuro.