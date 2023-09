Pd VdA raccoglie firme per salario minimo

In una nota del partito si legge che in poche ore sono state registrate numerose adesioni da parte di cittadine e cittadini, ma non sono abbastanza. "I lavoratori e le lavoratrici italiani che hanno un salario inferiore ai 9 euro sono molti di più e noi dobbiamo aiutarli", spiega il segretario regionale Luca Tonino.

Il lavoro non può essere sinonimo di povertà, per questo il Partito Democratico, insieme alle altre forze di opposizione, si sta battendo per ottenere il salario minimo. Per farlo, oltre alle battaglie parlamentari, ha avviato una raccolta firme online a cui molti hanno già aderito e contribuito a diffondere.

Il PD ha deciso di supportare la raccolta online con la raccolta firme nei territori italiani, anche in Valle d’Aosta saremo presenti coi banchetti il 9 settembre 2023.

I banchetti con i nostri volontari e le nostre volontarie si troveranno

dalle 9.00 alle 12.30 a Pont-Saint-Martin in piazza IV novembre;

dalle 9.00 alle 12.30 a Saint-Vincent in piazza cav. di Vittorio Veneto,

dalle 10.00 alle 18.00 ad Aosta in via Aubert (incrocio via Torre del Lebbroso),

dalle 15.00 alle 19.00 a Courmayeur in piazza Abbé Henry.