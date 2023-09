IL PEPERONCINO ROSSO

Salvini: «Se un 14enne uccide deve pagare come un 50enne». Questo governo mostra i muscoli davanti a questi fatti e non interviene per ridurre il disagio giovanile: restringere un adolescente in carcere non risolve un problema che deve essere affrontato investendo sull'educazione e sulla formazione, tenendo fisso l'obiettivo del reinserimento sociale. Prima si occupi degli evasori e dei problemi delle famiglie poi i problemi sociali troveranno soluzione.