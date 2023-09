Quando parliamo di traslochi rapidi parliamo delle imprese nel settore, e ormai c’è ne stanno tante sul nostro territorio, e nel caso specifico parliamo di un servizio che è dedicato a quelle persone che hanno bisogno di spostarsi magari da casa loro per andare in un'altra casa all'interno della stessa città o addirittura in una casa in un'altra città, ma devono farlo in poco tempo e magari addirittura in pochi giorni, e questo significa dover abbreviare i tempi ad esempio per quanto riguarda la pianificazione rispetto ad un trasloco tradizionale.

Intanto la questione sarà capire se il cliente in questione ha già un'impresa di traslochi alla quale fare riferimento perché questo accorcerebbe i tempi, altrimenti il rischio è che doversi mettere a cercare una per un trasloco rapido significa dover investire del tempo che il cliente non ha in quella situazione.

Anche perché potremmo parlare del caso per esempio di una persona che è stata contattata da un'impresa o anche da una scuola per una supplenza per fare un altro esempio in un'altra città e deve entrare in servizio dopo una settimana, e capiamo bene che il tempo a disposizione è realmente poco.

In questa circostanza una buona idea sarebbe fare due chiacchiere con degli amici o con dei colleghi di lavoro per capire se hanno dei contatti di un'impresa che si occupa di organizzare dei traslochi rapidi così da poterla contattare immediatamente avendo la serenità di andare a botta sicura perché altrimenti non ce l'avrebbero consigliata, se non ne avessero sperimentato i servizi.

A quel punto basterà contattarli anche per telefono in modo da poter organizzare un sopralluogo che servirà ai tecnici dell'impresa in questione per valutare quello che c'è da trasportare così da poter valutare la manodopera necessaria, e anche i mezzi che sono necessari per trasportare il tutto.

Nel senso che non è la stessa cosa dover trasportare qualche scatolone rispetto che per esempio se poi il cliente ha molti mobili che vanno traslocati, e questo significa il doverli smontare e poi trasportare e poi rimontarli, e soprattutto significa per esempio poter aver bisogno di furgoni più capienti

Non possiamo predeterminare in astratto il costo per un intervento di traslochi

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte non possiamo predeterminare in astratto il costo per un intervento di traslochi, perché dipende da quello che c'è da trasportare.

Se non vogliamo rischiare di spendere troppi soldi inutilmente una buona idea sarebbe fare una lista delle cose che effettivamente ci serve traslocare, mentre quelle che sono in cattive condizioni ci conviene sgomberare perché tanto non ci servono a nulla, e se anche sono in buone condizioni ma nell'altra casa già le abbiamo, ci conviene rivenderli anche per guadagnare dei soldi da reinvestire in questo trasloco.

In ogni caso comunque sempre un sopralluogo di cui accennavamo nella prima parte può essere un momento importante anche per farci fare un preventivo dall'impresa che vogliamo scegliere, che deve essere un preventivo molto dettagliato con tutte le voci di spesa.