Per quanto riguarda un preventivo per rifare il bagno è un qualcosa che potremmo dover richiedere alla nostra impresa edile di riferimento se ci rendiamo conto che non possiamo rimandare questo intervento per il nostro di bagno perché è troppo vecchio, e non sono nemmeno più sufficienti i vari interventi di manutenzione ordinaria.

A parte che non dobbiamo dare per scontato che le persone diano molta attenzione al loro bagno nemmeno per la manutenzione e solo che questa cattiva scelta e poi la pagheranno in futuro perché se noi non garantiamo questa manutenzione il bagno Si usurano molto più rapidamente, e saremo costretti a fare questi lavori di ristrutturazione che tra l'altro potrebbero avere dei costi abbastanza elevati.

In realtà non ci sono regole precise nel senso che comunque dipende dalla situazione di partenza ed è chiaro che se noi abbiamo comprato una casa dove il bagno era già vecchio e poi sono passati molti anni e non siamo mai intervenuti né per sostituire le piastrelle, né per fare un’intonacatura o per sostituire i sanitari gradualmente, è chiaro che ci ritroveremo ad un certo punto a doverci muovere molto rapidamente, perché altrimenti quel bagno diventa non più agibile, e saremo costretti a spendere molto più soldi.

La speranza è che ci possa dare una mano la nostra impresa di riferimento anche per i consigli che ci può dare per esempio per quanto riguarda l'acquisto dei sanitari o di altri arredi come dei mobiletti che completano la parte estetica dello stesso.

Chiaramente di tutto ciò ne potremo parlare con loro a casa nostra quando vengono a fare un sopralluogo per controllare le condizioni del bagno e per darci dei suggerimenti, così come per prepararci un preventivo molto dettagliato con tutte le voci di spesa.

All'interno di questo preventivo non ci saranno solamente i costi relativi alla manodopera oppure i costi relativi alla sostituzione dei sanitari, ma anche per esempio i tecnici in questione dovranno controllare la situazione delle tubature perché se le stesse sono in cattive condizioni il prezzo sarà molto più alto senza ombra di dubbio.

Un intervento di ristrutturazione di un bagno prevede varie fasi

Sempre per quanto riguarda il preventivo non si possono sparare cifre in astratto perché dipende non solo dalla situazione di partenza del bagno, e quindi dalla mancata manutenzione in certi casi ma anche dalla grandezza dello stesso, e anche dalle scelte che fanno i clienti.

Ad esempio ci sono dei clienti che potrebbero approfittare di questo tipo di intervento per trasformare la vasca in doccia perché hanno i genitori anziani in casa che rischierebbero di cadere dentro la vasca, mentre con la doccia sarebbe molto più comodo, e in questo caso è chiaro che il prezzo sarebbe più alto.

Per quanto riguarda sempre la parte economica, potremmo provare a parlare con il commercialista per capire se abbiamo diritto a ricevere dei bonus e incentivi fiscali messi a disposizione per quelle persone che appunto si occupano di ristrutturare una stanza di casa loro, migliorandone l'efficienza energetica.