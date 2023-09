Firmato un accordo per la diffusione della devozione alla Madonna di Guadalupe

Pontificia Academia Mariana Internationalis ha firmato un accordo di collaborazione con l'Instituto Superior de Estudios Guadalupanos (ISEG) per diffondere in tutto il mondo la devozione alla Vergine di Guadalupe.

L'accordo è stato pubblicato nel contesto del 20° anniversario dell'ISEG, il più grande centro specializzato nelle apparizioni della Vergine di Guadalupe, che si tiene in questi giorni un congresso a Città del Messico e al quale partecipa come ospite d'onore P. Stefano Cecchin OFM, presidente della Pontificia Accademia Mariana Internationalis.

L'accordo è stato firmato dal P. Cecchin e Mons. Eduardo Chávez, direttore dell'ISEG.

Hanno partecipato come testimoni d'onore Carl Anderson, ex Cavaliere Supremo dei Cavalieri di Colombo, e l'Arcivescovo Emerito del Messico, il cardinale Norberto Rivera.

La Pontificia Academia Mariana Internationalis è un'istituzione dedicata a promuovere e promuovere la scienza mariologica, per promuovere un'autentica pietà mariana. Come organismo pontificio internazionale, ha il compito di coordinarsi con gli studiosi di mariologia di tutto il mondo, sia nel campo della ricerca che nel dialogo culturale, ecumenico e interreligioso.

In un'intervista con ACI Prensa, il P. Stefano Cecchin ha detto che in accordo con la sua missione è stato "stabilito un accordo di cooperazione, unito con Roma e diversi centri marianologi in tutto il mondo, per continuare lo studio e la diffusione dell'evento guadalupano".

Nelle parole del P. Cecchin, la Vergine di Guadalupe deve dire a tutti "che non deve avere paura perché lei è la nostra Madre, quella che si prende cura di noi".