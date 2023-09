"Move & Dono day 2023" arriva a Châtillon

Il Comune di Châtillon partecipa, con alcune iniziative, all’evento Move & Dono day 2023.

Domenica 10 settembre, dalle ore 15 alle 19, in piazza Duc, lungo via Tollen e in piazza Volontari del sangue, le Associazioni sportive e di volontariato del territorio presenteranno la propria attività solidale e offriranno la possibilità di sperimentare diverse discipline sportive.

Per i più piccoli, ci sarà invece l’animazione del Mago Contini. «Una giornata dedicata a chi del dono fa una pratica quotidiana - spiega il sindaco Camillo Dujany -, intendendo il dono anche come regalo del proprio tempo e delle proprie energie agli altri. Numerose sono le Associazioni di volontariato che operano a Châtillon e che ringrazio per i benefici che la loro opera porta alla popolazione».

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Istituto italiano donazione, il Csv e l’Anci.