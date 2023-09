IL PEPERONCINO ROSSO

Ritardi colpa del Governo, non dei Comuni. Fondi alle periferie tagliati, mentre il Governo va a Caivano"

ritardi del PNRR sono da imputare al Governo, non ai Comuni, che stanno procedendo celermente con l'attuazione dei progetti: così Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Dem, durante un intervento all'interno de "l'Aria che Tira", programma mattutino in onda su La7.



"Il Governo va a Caivano, ma nel contempo taglia i fondi per la riqualificazione". "Esistono numerosi progetti dei Comuni volti a riqualificare le periferie, nel PNRR, ma il Governo ha tagliato 16 miliardi e - nonostante le promesse - al momento mancano di copertura sostitutiva".