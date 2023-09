Esprit scende per prima in campo per le elezioni europee e lancia proposta candidato unico VdA

L'Europa sta vivendo una trasformazione senza precedenti, e la diversità delle sue regioni e comunità è una delle sue ricchezze più preziose. La Valle d'Aosta, con la sua cultura e identità distintive, rappresenta un contributo unico al mosaico europeo.

Come evidenziato dall'associazione culturale ESPRI' l'Unione Europea deve mirare a rappresentare adeguatamente tutte le sue comunità, grandi e piccole. Attualmente, la composizione del Parlamento europeo potrebbe non riflettere appieno questa diversità.

Per garantire un coinvolgimento significativo delle comunità, è necessario che le istituzioni europee siano veramente rappresentative.

Per questa ragione, apprezzando le varie iniziative consiliari e parlamentari volte alla richiesta di garantire un seggio a Bruxelles per la Valle d’Aosta, ma consci delle difficoltà di poter ottenere soddisfacimento a tali istanze, ESPRI’ lancia un appello a tutte le forze politiche affinché possa essere individuato un candidato comune, dai chiari e limpidi principi morali, sul quale concentrare i voti degli elettori valdostani ed avere quindi la certezza di ottenere un proprio rappresentante in seno al Parlamento europeo. "Altrimenti si legge in una nota di ESPRI' sarà di nuovo la piccola e misera lotta politica di una comunità miope".

Un candidato - propone l'associazione culturale - con principi morali chiari e trasparenti potrebbe unire gli elettori valdostani e garantire una voce forte per la regione nel cuore delle decisioni europee.

In caso contrario, la Valle d'Aosta rischia di essere nuovamente relegata a una lotta politica limitata e poco significativa, che non tiene conto della sua importanza nell'Europa contemporanea.

L'Europa deve abbracciare la diversità delle sue regioni e minoranze culturali, poiché questa diversità arricchisce la discussione politica e contribuisce a un'Unione Europea più inclusiva e rappresentativa. L'appello di ESPRI' è un richiamo alla necessità di garantire che nessuna voce, grande o piccola, venga trascurata nel processo decisionale europeo.