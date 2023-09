La rentrée scolaire s'ouvre officiellement à Arvier

L’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles annonce qu’à l’occasion de l’ouverture de l’année scolaire 2023/2024, lundi 11 septembre 2023, à 10 h, à l’école de l’enfance et primaire d’Arvier, l’Assesseur Jean-Pierre Guichardaz et le Syndic de la Commune d’Arvier, Mauro Lucianaz, s’adresseront aux élèves.

Le début d’une nouvelle année scolaire – déclare l’Assesseur Jean-Pierre Guichardaz – est toujours l’un des moments les plus importants de la vie des jeunes et de toute la communauté valdôtaine, car il marque la reprise et le renouvellement de cette phase de l’éducation qui contribue à construire le caractère et la personnalité des citoyens de demain.

Je tiens à souligner que l’école n’est pas seulement un lieu d’apprentissage et d’éducation, mais aussi un espace privilégié pour interagir avec les autres, grandir, socialiser et créer des liens.

Avec le choix d’Arvier pour la cérémonie d’ouverture de la nouvelle année scolaire, l’Administration manifeste son attachement au territoire et son engagement à maintenir les écoles dans nos villages, même les plus petits et les moins peuplés. Je crois fermement qu’il est nécessaire d’investir dans l’éducation, à tous les niveaux, si nous voulons garantir à nos enfants une école de qualité, de plus en plus équitable et inclusive.

À l’occasion de l’ouverture de l’année scolaire, une autre cérémonie importante a également été prévue : le baptême de l’école de l’enfance et primaire d’Arvier qui portera dorénavant le nom de Walter Riblan, syndic de cette Commune pendant 35 ans, de 1975 à 2010.

En ce qui concerne cette nouvelle année, la Surintendance des écoles annonce qu’en Vallée d’Aoste, le lundi 11 septembre sera le jour de la rentrée pour 16 338 élèves : 2 391 à l’école de l’enfance, 4 820 à l’école primaire, 3 502 à l’école secondaire du premier degré et 5 625 à l’école secondaire du deuxième degré.