Fiera Internazionale del Formaggio a Bra, anche la VDA presente

Dopo il successo della scorsa edizione, il team Typicalp si prepara ad un nuovo appuntamento con la scienza lattiero-casearia durante la prestigiosa Fiera Internazionale del Formaggio a Bra, da venerdì 15 a lunedì 18 settembre 2023.

Protagonista come sempre la straordinaria missione di coniugare l'innovazione con la tradizione locale, valorizzando il sapere tradizionale con l’utilizzo di tecniche all’avanguardia per promuovere produzioni di qualità, sostenibili e competitive.

Promossa dal team di ricercatori dell’Institut Agricole Régional, questa partecipazione porta i risultati concreti di 5 anni di ricerca applicata e sperimentazione.

Durante i quattro giorni della kermesse piemontese, infatti, il team Typicalp organizzerà eventi di divulgazione attraverso attività ludico-informative che uniscono scienza e cibo in un vero e proprio laboratorio gourmet dove i partecipanti potranno assaporare i prodotti della ricerca, e non solo, mentre apprendono i segreti della loro produzione.

Un’occasione di conoscenza e approfondimento da non perdere!

Come raggiungerci:

Numero stand P14 | Via Principi di Piemonte

Venerdì 15 settembre

Sabato 16 settembre

Domenica 17 settembre

Lunedì 18 settembre*

*Lunedì 18 settembre il team Typicalp sarà ospite della Regione Valle d’Aosta durante il Laboratorio del Gusto “Valle d’Aosta: un pascolo a cielo aperto” dove verrà presentato il latte fermentato 100% made in Vda “YoAlp®”.

Per le imprese locali che desiderano partecipare, la Chambre Valdôtaine, attraverso lo Sportello SPIN2 Enterprise Europe Network (EEN) in gestione associata con Unioncamere Piemonte, organizza inoltre, per venerdì 15 settembre 2023 una missione a Cheese, durante la quale si potranno scoprire tutti i segreti della comunicazione e della ricerca scientifica applicate alla filiera lattiero-casearia.

Per visionare il programma di viaggio e prenotarsi clicca qui: MISSIONE CHEESE

L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti gli interessati. Per partecipare, è gradita la prenotazione. Ogni slot ha la capienza massima di 20 persone. Ti consigliamo di presentarti 10 minuti prima dell’inizio dell’evento. L’organizzazione si riserva di riassegnare il posto in caso di assenza entro 5 minuti dall’inizio.