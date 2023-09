Dussmann Service sfugge e la UilTucs ne discute in assemblea

Spiega Raffaele Statti, segretario UilTucs VdA: "L'assembela si è resa necessaria in quanto, dopo l’assemblea unitaria di Agosto ed ilsuccessivo incontro con i Dirigenti aziendali, lo stesso non ha avuto riscontro suiquesiti posti dal Sindacato".

I problemi sollevati riguardano la carenza di organico, più volte sollecitata, "che produce come conseguenza, ore straordinarie e mancati riposi".

La trasferta per le persone assunte ad Aosta che vanno a Gignod non vienere munerata con un incremento di costi per l’utilizzo dell’auto, la benzina ed il tempo di trasferta per gli addetti.

Sottolinea Statti: "Il contratto part time non viene rispettato in assenza nel contratto di assunzionedelle fasce orarie previste per legge, oltre a incrementare il carico di lavoro con gliorari supplementari. Fondo di previdenza complementare: le numerose sollecitazioni recapitateall’azienda per la mancanza del versamento al fondo complementare di previdenzaper le lavoratrici e lavoratori che vi hanno aderito, non hanno ancora avutoriscontro.Il problema della sicurezza rappresenta delle lacune con conseguenti infortuni per iquali si è aperto un contenzioso".

Inoltre come ciliegina sulla torta, "il rapporto della referente con le colleghe e tutt’altro che idilliaco a causa della gestione parziale e discrezionale degli orari, turnazioni, riposi, ecc".